Cero tabaco: Ley divide opiniones entre restauranteros y empresarios

Tras la entrada en vigor la reglamentación de la Ley General para el Control del Tabaco que prohíbe que se fume en espacios cerrados públicos y privados, empresarios locales no prevén afectaciones a la mayoría de los negocios con esta medida, dado que era algo que ya se venía haciendo.

En entrevista, señalan que desde hace varios años se instalaron sitios libre de humo y la población ya está más consciente de no hacerlo en lugares de trabajo, transporte público, espacios de concurrencia colectiva o escuelas públicas y privadas, entre otros.

¿Hay más respeto de los fumadores?

El empresario Sergio Santos, sector gastronómico, explica que desde hace mucho tiempo en prácticamente todos los comercios se aplicaba esta disposición; en un principio se comenzó con instalar alguna zona para fumadores, pero ya los comensales saben y respetan el hecho de no poder fumar dentro un espacio cerrado, “nos topamos con muchos que salen a la calle o a la terraza a fumar, por respeto a los clientes, principalmente cuando hay familias con niños.

Esta medida, que ahora es una ley, prevé que no traiga consecuencias negativas, “porque es de siempre, ya era obligatorio para nosotros, así que ahora se reforzará y pues los fumadores entenderán que no hay vuelta de hoja, que no se fuma en sitio públicos cerrados”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa, Carlos Alberto Mesa, responde sobre el mismo tema que igual en estos establecimientos es una medida que se aplica desde hace mucho tiempo atrás. Este asunto, dijo, es una tendencia que comenzó hace varios años en la Ciudad de México, para evitar que se fumen en sitios cerrados, como son bares, restaurantes u oficinas públicas y privadas.

Indica que en su caso los vigila la Cofepris, en el caso de los hoteles y moteles, les pide que coloquen una señalética especial, que debe ir con ilustraciones oficiales que se descargan de su página oficial, que lleva cierto tipo de leyendas, “pero además se colocaba un anuncio para que si algún cliente fumaba, se podía hacer la denuncia otro huésped para reportar al hotel que lo permitía, de que no ponía atención en el tema”.

Recalca que en ya es tendencia que quedará prohibido, ya era el siguiente paso, ya estaban muy acotados al respecto.

No considera que les vaya a afectar este medida ya más rotunda, aunque espera que habrá comentarios de los huéspedes, pero ellos, al registrarse a algún lugar, tendrán que aceptar que no pueden fumar en ningún sitio de los hoteles, “se sobreentenderá que es una regulación federal y no del establecimiento”.

Indicó que la mayoría de los hoteles también prohíbe fumar en las habitaciones porque cuentan con detectores de humo para evitar algún incendio, “lo que tendremos que checar, porque no conozco ahora la ley en su totalidad, es si se podrá fumar en terrazas de las habitaciones, pero eso tendrá que aclararse y los establecimientos acataremos esa regulación cabalmente, concluyó.

Con nueva ley de tabaco los prestadores de servicios deben hacer nuevos ajustes en los espacios | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

La prohibición de fumar en espacios cerrados se inició desde el 2009, en su momento, restaurantes y bares llevaron a cabo remodelaciones en sus locales para crear áreas exclusivas para fumadores. Sin embargo, el nuevo reglamento impide a este tipo de establecimientos la venta de alimentos y bebidas a los clientes mientras están fumando por lo que estos espacios dejarán de funcionar.

El reglamento, aprobado en diciembre de 2022 pero vigente a partir de este domingo, también prohíbe la publicidad en cualquier medio de comunicación, la exhibición en los lugares de venta y el consumo del tabaco en algunos espacios al aire libre.

¿Por qué ley será un golpe para restauranteros de Veracruz-Boca del Río?

Los cambios en la reglamentación para la Ley General para el Control del Tabaco será un golpe para los restaurantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, afirma el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Marcel Van Eyck.

Si bien el empresario se pronunció en favor de la intención del gobierno para reducir el consumo de tabaco por las complicaciones que significan para la salud pública, señala que las restricciones que se aplican a establecimientos como restaurantes y bares, son incongruentes y podría generar pérdidas de clientes a pequeños y medianos negocios.

El representante de los restauranteros indica que desde su entrada en vigor en 2008 los empresarios acataron las disposiciones y adecuaron sus establecimientos para contar con áreas de fumadores, las cuales se han respetado desde entonces.

El hecho de generar nuevas medidas significaría nuevas adecuaciones que implican una nueva inversión de dinero. “Nosotros como restauranteros invertimos mucho dinero para generar las zonas para fumadores, cien por ciento desconectadas de las áreas libres 100 por ciento de humo y nos encontramos con que el año pasado hubo un cambio en el reglamento y vemos cosas que nos parecen muy ilógicas”.

Entre otras cosas, detalla que ahora no se puede servir alimentos y bebidas en las zonas que se destinen para fumadores, lo que no solo no es rentable para los empresarios, sino que podría generar fricciones con los clientes, que desconocen la nueva regla.

“La intención es que la gente deje de fumar porque es la causa número uno de muertes en el mundo, pero la cámara siempre apoya, siempre está detrás de estas políticas porque le interesa la salud de las personas, pero también le están quitando el derecho a las personas por decidir, le están excluyendo los derechos a los fumadores por decidir si quieren consumir tabaco”.

De acuerdo con el presidente en Veracruz de la Canirac, con las modificaciones del reglamento de la Ley Antitabaco, se limita solo al 10 por ciento del establecimiento para el área de fumadores, que deberá estar a 10 metros de distancia, como mínimo, de las áreas libres de tabaco al 100 por ciento.