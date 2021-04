En riesgo, miles; sin mantenimiento los complejos petroquímicos

La vida de miles de personas que viven en la zona sur de Veracruz se encuentra en riesgo debido a la negligencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) alerta Horacio Zárate Acevedo, presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica AC quien añadió que los incidentes que han estado ocurriendo en las últimas semanas en instalaciones de los complejos petroquímicos de Minatitlán y Coatzacoalcos exhiben una total y absoluta negligencia de la empresa nacional. “En este momento existe un alto riesgo para toda la población de la zona de Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y lugares circunvecinos”, dijo.

En entrevista, destacó que la actual administración federal recibió como inventario “un gran chatarral” de las instalaciones de Pemex por la falta de mantenimiento y actualización en sus procesos y sistemas.

A esto, dijo, se le suma la falta de mantenimiento en los últimos años, hecho que ha quedado constatado a través de fotografías que se han hecho públicas en redes sociales en donde se aprecia el desgaste de tubos, ductos, equipo e infraestructura. “En cualquier momento puede haber una catástrofe mayúscula que si se suma a las dificultades hospitalarias que hay por la pandemia, esto obstaculizaría la atención de las personas que pudieran salir lesionadas”, precisó.

Luego de que se hayan registrado al menos tres incidentes en menos de un mes y más de seis en un año en plantas de estos dos municipios, Zárate Acevedo destacó que Petróleos Mexicanos debe no sólo investigar estos hechos sino también exhibir de manera pública las bitácoras diarias y los reportes del personal que estuvo laborando en esas fechas para saber qué ha ocurrido. “Sabemos que este tipo de eventos son por error del sistema, por un error humano o por el desgaste del material. Pemex tiene que dar la cara y ser muy puntual y directo con la población y dar un reporte”.

Dijo que estos documentos permitirían determinar el grado de riesgo que corre la zona sur de Veracruz, un estado que es el cuatro con mayor presencia petrolera en el país, y permitirles llevar a cabo planes de emergencias inmediatos que sean acorde con la distancia a la que se encuentran de estos puntos. “Se debe saber cómo está y el estado que guardan las instalaciones de Pemex en materia de seguridad y mantenimiento”.

Finalmente, el presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica AC lamentó que en Pemex no se cuente con un sistema de paros automatizados en caso de siniestros y prueba de ello, dijo, fueron las imágenes de un trabajador de la refinería de Minatitlán acudiendo a la zona de la explosión para hacer un cierre manual de las válvulas. “Estos cierres o no funcionan o no los están llevando a cabo tal y como indica el sistema de administración de seguridad industrial de Pemex (…) aquí lo que queda en evidencia es que están trabajando de manera rudimentaria y no está la automatización que debería tener a través de un botón de pánico”, concluyó.