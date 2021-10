En Veracruz puedes comer entre pavorreales

Veracruz, Ver.- Una familia de trece hermosos pavorreales son parte del atractivo turístico de la propiedad del señor Ramón García donde los paseantes pueden disfrutar de la naturaleza al aire libre y degustar unos buenos mariscos.



Explica que esta gran familia de aves creció luego de que adquirió una pareja de pavorreales que se fueron multiplicando y aunque algunos han muerto por ataques de otros animales, incluido perros, trece han logrado sobrevivir y adaptarse al rancho.

Ciencia Animales exóticos son un peligro para la vida silvestre



Son animales pacíficos, dignos de toda admiración sobre todo el macho que extiende su plumaje que sobrepasa el metro y medio y que es la seña principal para su apareamiento.



Los pavorreales se convirtieron en las mascotas del lugar y parte de su atractivo principal ya que los turistas quedan fascinados por la hermosura en los colores de sus colas.



“Hace unos años me traje una parejita de pavorreales, la propiedad es muy grande y andan libres, ya se adaptaron a vivir aquí y convivir con la gente, llevan una dieta de alimento para ave, maíz granulado y estoy pendiente de sus vacunas para prevenir lo que se conoce como moquillo, algunos se han muerto porque han sido atacados por otros animales, algunos perros, los tengo como mascotas pero con su libertad no están encerrados ni amarrados ni nada, en las tardes se suben a un árbol para descansar y dormir”, explica.



Indica que los pavorreales se alimentan dos veces al día y su comida es especial para aves y maíz granulado, aunque también les gusta la fruta.



Aclara que aunque son animales que llegan a tener un precio de más de 3 mil pesos, por ahora no es de su interés comercializarlos.



“Si me han dicho que hay gente que se dedica a la venta de estas especies y que se ganan buen dinero, pero yo no lo veo como negocio, adoro a los animales, siempre cuido de ellos pero se que para algunos hay que tener permisos y para no tener problemas con la ley mejor solo los cuido mientras lo requieren y después los liberó en la zona para que sigan con su ciclo de vida”, agrega.

En Veracruz puedes comer entre pavorreales / Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

De profesión agrónomo, don Ramón ofrece asistencia a muchos animales que son víctimas de atropellamiento, por lo que hay temporadas en que su rancho se ha llenado de otras especies como mapaches.

Te puede interesar: Conoce al ser más longevo del mundo: Una tortuga con casi ¡190 años!





“Por aquí todo mundo me conoce y luego cuando encuentran animales atropellados y lastimados me los traen, aquí me encargo de curarlo o los llevo al médico, un tiempo tuve varios mapaches porque eran atropellados y se quedaron a vivir en el rancho, les dábamos fruta y les encanta el pescado, pero cuando vino la pandemia preferí devolverlos a su hábitat”, dice.



En el rancho también hay algunos conejos que son admirados por los menores que llegan con sus padres a disfrutar del ambiente.