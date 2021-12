En Veracruz, solo 39 municipios tienen Atlas de Riesgos

Xalapa, Ver.- De los 212 municipios del estado, solo 39 cuentan con Atlas de Riesgos, informó Guadalupe Osorno Maldonado, titular de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz.

Expuso que en administraciones pasadas había un recurso de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial al que se podía recurrir, pero solo se dispersaba sin que se cumpliera el objetivo principal.

Daban un millón de pesos a municipios que los elaboraban por primera vez y 750 mil a los que los actualizaban; el problema es que había empresas que se encargaban de la gestión y del documento, evidenció.

“La información no servía para la toma de decisiones ni temas de ordenamiento, que es lo fundamental. No servía para responder si se podía construir, no había tampoco registro de población ni de riesgos por deslaves o inundaciones”, expresó.

En su comparecencia con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, no especificó cuáles son las estrategias que tiene la Secretaría para que más localidades cuenten con este instrumento, aunque dijo que sí trabajan con la finalidad de que estén completos.

Ejemplificó que en el caso de Poza Rica, en lugar de contratar una empresa, becarios del programa “Jóvenes construyendo el futuro” elaboraron el Atlas, con datos recabados y cuestionados por ellos mismos, lo que amplía el panorama a la hora de la toma de decisiones.

El Atlas de Riesgos es un sistema que sirve como base de conocimiento del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura cuidando el entorno sostenible.