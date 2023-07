No renunciaré y publicidad de mi libro seguirá, responde Cisneros a AMLO

El titular de la Secretaría de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos aseguró que mantendrá la promoción de su libro “La Negritud en Veracruz. De Coyolillo al Sotavento”, y no renunciará a su cargo.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la publicidad que el funcionario estatal tiene por varios puntos del estado, a lo que señaló que “está mal” y le pidió que renunciara al cargo en caso de que tenga la intención de contender por algún cargo público en las elecciones de 2024.

Ante ello, el funcionario estatal afirmó que el libro es una obra literaria que recupera la lucha histórica por la libertad que se originó desde Veracruz.

“Al presidente le preguntaron que había promoción, pero lo que no le dijeron es que había promoción de un libro. Nosotros no estamos en ninguna promoción personal, estamos en la promoción de la cultura, de los cuatro libros, ninguno habla, no es autobiografía. No es alabanza a un servidor, lo que promovemos es la cultura”, argumentó.

El encargado de la política interna de la entidad defendió su actuar al mencionar que la promoción de su libro no atiende tiempos electorales “como intentan hacerlo parecer algunos actores políticos”.

Libro atiende un trabajo narrativo-histórico

Refirió que la promoción del libro atiende un trabajo narrativo-histórico y negó que su promoción responda al futuro proceso electoral.

“Hay quienes no entienden la historia de Veracruz y miran todo en función de las elecciones, ellos desconocen la grandeza del estado porque únicamente tienen en mente las elecciones”, expuso.

Este lunes, legisladores locales manifestaron que debía renunciar al cargo si buscará obtener la candidatura de Morena por la gubernatura de Veracruz.

Ante ello, Cisneros Burgos reiteró que la promoción de su libro atiende solamente el deseo de que las y los veracruzanos reconozcan la participación de Veracruz en la lucha por abolir la esclavitud.

En su opinión, las declaraciones de los legisladores responden a “sus nervios, no entienden de la cultura; nosotros los cuenqueños tenemos por esencia la cultura, somos bailarines, escribimos obras; y este libro además se publica sin fines de lucro”.

Manifestó que desde su pasado académico procuró la promoción de la cultura, “a diferencia de quienes no conocen la historia de la entidad”.

El funcionario adelantó que pronto presentará su quinto libro “Las voces del Totonacapan”, ya que esa es la esencia de cultura e investigación que tiene como académico.

“Yo no me prestaría a eso. Yo soy una persona del movimiento de esencia, no tengo esa necesidad. Es más, yo no tengo familia en el Gobierno, yo no aspiro a perpetuarme en el Gobierno. Tampoco promuevo a mi papá, mi hermano o a mi mamá para que tengan cargos públicos. Yo sigo en sintonía con el presidente, el presidente no tiene ningún familiar en el Gobierno y yo tampoco”, agregó.