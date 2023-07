Estado está “tapizado” con imagen de Cisneros, señala Juan Javier Gómez

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín señaló que no se puede ocultar que el estado se encuentra tapizado con espectaculares y bardas con la imagen del titular de la Secretaría de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos.

En entrevista, cuestionó si las regalías del libro, autoría del funcionario, brinda las regalías suficientes para financiar la publicidad que se encuentra en varias partes del estado.

“Es innegable decir que el estado está tapizado con espectaculares y bardas del secretario de Gobierno, yo no lo puedo ocultar. Vamos a ser sinceros, habrá que ver si ese libro da las regalías para poder pagar una campaña tan estratosférica, no podemos taparnos con una venda, con un pañuelo, con una pared para no ver que el estado está inundado con esa publicidad que no va con la Cuarta Transformación y que nosotros los legisladores no estamos de acuerdo”, manifestó.

El legislador comentó que desde hace algunos días señaló estar en contra de que se “use el dinero del pueblo para hacer campañas”.

Además, refirió que cualquier persona que tenga el interés de participar en el proceso electoral debe renunciar al cargo público que ostente.

“Mi postura la dije desde hace varios días y dije que eso no era correcto, si alguien quiere participar para la próxima elección, tiene todo el derecho de hacerlo, pero tiene que renunciar porque no podemos estar agarrando el dinero del erario público para hacer campañas, el que quiera hacer campañas que las pague de su bolsa, no de las bolsas del pueblo, nosotros en Morena no conjugamos ese tipo de acciones, cada quien es legítimo de hacer lo que quiera, pero no ostentando un cargo en el gobierno”, dijo.

Éric Patrocinio Cisneros Burgos, titular de la Secretaría de Gobierno/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Finalmente, comentó que será el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) desde donde se determine si se ha hecho uso de recursos públicos para la campaña del funcionario.

“Le toca al Orfis (fiscalizar), nosotros no estamos a favor y respaldamos lo que dice el presidente, ya lo manifestamos desde hace mucho, no se puede hacer campañas con el dinero del pueblo”, expuso.