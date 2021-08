Es indigno vivir así, dicen en colonias con deslaves

Vecinos de las colonias 21 de Marzo, Ampliación 21 de Marzo, Loma Bonita y Veracruz se sienten desprotegidos, pues son ellos quienes se han quedado con las faenas y retiro de tierra en los deslaves. Tras el paso del huracán Grace que enlutó a dos familias xalapeñas, cientos de personas duermen con el temor de que algo similar pueda sucederles.

Deslaves, a la orden del día

En la colonia ubicada en la parte alta de la Ampliación de 21 de Marzo, donde sucedieron los deslizamientos que sepultaron a una familia, los deslaves están a la orden del día en cuanto empieza a llover. María Rufina Jiménez Olivares teme que su vivienda, ubicada en el andador Durazno de esta colonia, se venga abajo y la sepulte, por lo que ya no duerme en su casa sino en la de una comadre.

Al mostrar cómo se deslavó la tierra y dejó sus cimientos al descubierto, señaló que su vecina que compró el lote de junto no ha construido, lo que a ella le está afectando porque los deslaves son constantes y su casa podría colapsar. En ese contexto solicitó apoyo de las autoridades con una barda de contención, debido a que ya no duerme tranquila sólo de pensar que ella también pudiera morir aplastada, como les sucedió a sus vecinos. Con ella coincidió su vecino José Ramón Martínez Viveros, cuya vivienda recibió gran parte de la tierra que se deslizó desde el lote baldío entre su casa y la de la señora Rufina.

Finalmente Pedro Suárez Rodríguez y Concepción Estrada Méndez asentaron que su vida pende de un hilo, ante las condiciones en las que viven y sobre todo porque no todos los vecinos tienen ni los recursos ni los cuidados para hacer una barda de contención, con lo que los deslaves y deslizamientos de tierra son cosa común cuando empiezan las lluvias.

DESPROTEGIDOS, en la capital

En la colonia Ampliación 21 de Marzo se lavó toda la tierra y piedra caliza que los vecinos han pagado con sus propios recursos, ya que dicen que las autoridades municipales les han dejado solos, por lo cual se sienten olvidados, desprotegidos y engañados, asentaron Guadalupe Pasarán Alvarez, vecina y directora de la fundación Pasarán cerca de ti, y Fanny Moctezuma Fajardo.

No tienen calle, por lo que algunos de los vecinos se dieron a la tarea de hacer faena porque no hay otra manera de tener acceso, sólo caminando, como lo pudieron comprobar ayer los diversos cuerpos que tuvieron que subir a pie para rescatar los cuerpos de la madre de familia y sus hijos que fueron sepultados por el deslave en la colonia Loma Bonita de esta ciudad.

Cayeron troncos, postes, bardas y deslaves varios, por lo que hicieron un llamado al Ayuntamiento de Xalapa a atenderlos. Y es que, aseguran que son parte de una colonia que ha participado mucho, han aportado cuando les han pedido y han estado muy constantes. Incluso dentro de la colonia Ampliación de 21 de Marzo, los vecinos cuentan con la fundación denominada “Pasarán cerca de ti”, que presta ayuda a grupos de mujeres, madres solteras, personas discapacitadas, a niños, “pero con estas calles es casi imposible”, asentaron.

“Hemos sido muy insistentes en solicitar la ayuda porque sentimos que estamos muy abandonados, ya pedimos mucho, hemos cooperado y participado, pues gracias a los vecinos tenemos los servicios de agua, drenaje, luz, porque somos muy activos", reiteraron. Destacaron que les gusta ser respetuosos, por lo que no han querido tomar otras medidas, a pesar de que tienen más de cinco años pidiendo el arreglo de la calle Prolongación Ignacio Zaragoza.

Aseguran que aunque viven en la capital del estado es una pena la forma en la que viven. “Es indigno, no está bien para las familias. Es el momento en que pueden voltear a mirarnos, para que tengan compasión”, dijeron

Ayer las corporaciones tuvieron que hacer un esfuerzo tremendo para poder llegar a los puntos de los deslaves que dejaron pérdidas de vidas humanas, insistieron. “Este es el momento en que las autoridades nos atiendan para que nosotros podamos ver que sí les importamos. Sí se preocuparon, sí dolió la pérdida de estas vidas”.

Dieron a conocer que las autoridades municipales tienen ya muchos documentos de esta zona, por lo que esperan que todas esas peticiones sean atendidas, ya que hasta el momento siempre se han sentido desesperados, olvidados y hasta engañados por los políticos que dicen que sí arreglarán, pero que no hacen nada durante sus gestiones y los vecinos de la colonia Ampliación de 21 de Marzo continúan esperando “y nos quedamos desprotegidos”.

Peligro en calle Fidel Herrera

En la calle Fidel Herrera Beltrán, de la colonia Ampliación de 21 de Marzo, está por venirse abajo una casa al deslavarse la tierra que arrastró un auto y lo atrancó contra una de las viviendas. Sobre otra cayó un poste, por lo cual están sin luz.

Juan Rodríguez Olvera, quien habita el número 20, dijo que desde muy temprano, elementos de la Comisión Federal de Electricidad les llevaron un poste y dejaron a personal que luchaba entre el fango por arrastrar la pesada hasta para sustituir el que cayó sobre el domicilio de la señora Olga García.

Aquí el peligro es latente, pues la casa de la señora Jessica Vargas, que no cuenta con cimientos ni barda de contención, está a punto de deslizarse hacia los domicilios ubicados enfrente, en la parte baja, donde vive Juan Rodríguez y su esposa Cándida Miramontes Sarmiento, así como Olga García, donde cayó el poste.

En esta rúa el pasó quedó tapado por un deslave que arrastró a un vehículo y lo colocó a la entrada de una vivienda que está desocupada en este momento, pues de otra forma los habitantes de ésta no tendrían forma de salir. Ya no hay calle, recalcó Rodríguez Olvera, al considerar que unas cien camionadas de tierra la tapan justo frente a su domicilio, quien agradeció el apoyo de la CFE y Protección Civil municipal, aunque el apoyo del Gobierno del Estado no les ha llegado, dijo.