¿Solicitas préstamo en línea? Cuidado, especialistas advierten sobre 'pseudofinancieras'

Veracruz, Ver.- A pesar de que se ofrecen como una oportunidad de tener dinero durante la cuesta de enero, los préstamos en línea se convierten en una pesadilla con cobros de intereses muy altos, extorsiones telefónicas, robos de identidad y hasta amenazas advierte el analista económico, Jeremías Zuñiga Mezano.

En entrevista informa que durante el actual periodo conocido como “cuesta de enero” mucha gente recibe mensajes de texto y de WhatsApp donde se les ofrecen atractivos préstamos con el mínimo de documentos y sin ni siquiera revisar el buró.

¿Por qué no es recomendable tramitar un préstamo en línea?

Explica que estas “pseudofinancieras” tratan de enganchar a los ciudadanos porque saben que muchas familias vienen gastadas de los reyes, las fiestas decembrinas y vacaciones, sin embargo la gente que los considera se puede meter en problemas.

Detalla que los requisitos son mínimos ya que solo les piden copia de su credencial de elector, copia del comprobante de domicilio y una cuenta de banco donde se les deposita el monto que se cobra con un interés altísimo de casi 100 por ciento.

“De entrada hay que dudar de todo aquello que se dice gratis y sencillo estas aplicaciones en línea que se dicen empresas o financieras pero que no lo son, ofrecen un dinero que se vuelve impagable, cobran intereses altísimos de caso el 100 por ciento, reciben llamadas de amenazas de extorsión”, alerta

Menciona que estas supuestas financieras buscan tener información de las personas, incluso acceden a su lista de contactos.

“Si dejan de pagar, les empiezan a hablar a sus contactos, es un mecanismo que utilizan para hacer lo que es el delito de usura, de cobrar en este caso intereses a los establecidos a la ley, las personas deben entender que ese tipo de créditos son muy peligrosos además que esas notificaciones que empiezan a llegar pues muchas de ellas lo que buscan adicionalmente robarles la identidad y a través de eso robarles información y parte de su dinero”, agrega.

Casi 20 mil denuncias por amenazas y cobros por prestamos

Refiere que a nivel nacional hay alrededor de 20 mil denuncias presentadas en las diferentes Fiscalías sobre amenazas y cobros de esta naturaleza, el área de la Guardia Nacional de Inteligencia tiene identificadas cerca de 225 empresas con aplicaciones que ofrecen dinero en toda la república.

“Hablamos de personas que han hecho la denuncia porque ya no soportan la presión de ser acosados, pero sabemos que hay más, se trata de una situación permanente pero en estas temporadas provocan que la gente recurra a esto fácil”, apunta.

Testimonio de una afectada

En tanto Aris Grajales, una de las afectadas por el acoso y la extorsión de estas aplicaciones, relata que su experiencia fue muy mala, debido a que se animó a adquirir la deuda en pleno regreso a clases para cubrir gastos de la escuela de sus tres hijos sin imaginar que toda su oficina se enteraría de la deuda.

“Desafortunadamente yo caí en esas aplicaciones en un momento de vulnerabilidad, vi muy fácil porque no me pidieron mucho, pero si me tome una foto que la anduvieron circulando en todos mis contactos, se volvió una deuda impagable porque el interés fue muy alto, me fui atrasando, me llamaron por teléfono, me escribían, tuve que cambiar de dinero”, puntualiza.

Las aplicaciones llegan también a través de algoritmos; por ejemplo cuando se usa el buscador del teléfono con palabras como créditos o dinero por lo que se insiste en tener cuidado.

