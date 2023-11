¡Es tiempo de las mujeres! Empresarios a favor de un cambio en el rumbo del país

Los empresarios no son apolíticos y aunque no tienen afiliación política sí serán participativos del próximo proceso electoral donde pugnarán porque haya una alta participación ciudadana y exigirán que se atiendan los problemas que enfrenta la entidad, entre ellos, la inseguridad y crecimiento económico a los distintos candidatos de los partidos.

Los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Miguel Hernández Díaz y Carlos Luna Gómez de Canaco, respectivamente, coincidieron en decir que el próximo proceso electoral será una prioridad para los organismos empresariales locales, “porque se trabajará en reuniones y exhortaciones a que todos salgan a votar, por el partido que decidan, pero que expresen su derecho para tener mejores gobiernos y cumplan con los que se comprometen”.

De la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Miguel Hernández Díaz, recordó que en este organismo no son apolíticos al contrario son bastante participativos, “aunque no son partidistas porque no apoyan a ninguno de ellos”.

Durante 2024 es primordial la participación de todos porque es una elección en la que se elegirán presidente de la República y gobernador para Veracruz, “más porque es será el tiempo de las mujeres y eso es un cambio que el país requería desde hace mucho tiempo”.

Es vital que marcará el nuevo rumbo del país, “nosotros ya hicimos en ejercicio con foros de consulta en el país y ese documento se propondrá en las reuniones que sostendrán con los distintos candidatos el próximo año, seguramente a partir de febrero”.

Pugnarán porque haya una alta participación ciudadana y exigirán que se atiendan los problemas que enfrenta la entidad | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Habrá muchos acercamientos con los candidatos porque la intención es hacerles propuestas públicas, porque la intención es que se lleven esas demandas a favor de la ciudadanía y del sector empresarial.

DEMANDAS CIUDADANAS

Sobre el tema electoral, Carlos Luna Gómez, presidente de la Canaco-Xalapa, expuso que prevén generar campañas como organismo para exhortar a que la población no deje de votar. “Es sumamente importante que todos ejerzan su derecho al voto y participen de la vida pública”.

Asimismo, resalta que invitarán a los distintos candidatos tanto a la presidencia como a la gubernatura y los demás escaños para que escuchen las necesidades no solo de los empresarios sino de la ciudadanía en general, además de las organizaciones civiles.

Carlos Luna Gómez, Canaco Xalapa | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Recalca que como sector empresarial pretenden hacerle propuestas a los distintos candidatos con la idea de que realicen un papel decoroso y que atienden las necesidades de los veracruzanos y sus ciudadanos.

Las peticiones más importantes que harán a los candidatos serán que atiendan los temas de inseguridad que provoca tantos problemas a todos en la entidad. “La falta de seguridad es el principal factor que incide en que no haya crecimiento económico y por ello la gente no sale con la misma confianza que antes”.

Otro tema es generar estímulos que propicien el crecimiento empresarial que fomenten que la informalidad pase a la formalidad y que haya políticas públicas que promuevan la formalidad para que crezca la economía.

Y por último, el tema de la pluralidad. Hay que darles cabida a todos los sectores sociales y ciudadanos “porque por ley nos debemos integrar a los distintos consejos que nos permitan participar en el crecimiento de la vida pública”, concluyó.