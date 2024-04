Escasez del agua en Xalapa podría elevar costos, advierte empresario

Todo bien que escasea sube de precio y es el caso del agua no solo en Xalapa, sino en el estado y el país, explica el empresario Bernardo Martínez Ríos, director general de Grupo Doso, de la empresa de Agua Purificada Xallapan.

En entrevista, el empresario calificó como preocupante la problemática que se vive Xalapa por la falta de agua y aseguró que, por cómo se ven las cosas no solo el agua para beber subirá, si no hay un evento climatológico que dote del líquido a la zona, sino también lo harán los alimentos porque no hay suficiente para mantener la producción en el campo veracruzano.

Te puede interesar: Vecinos de colonia Álvaro Obregón bloquean 20 de Noviembre; llevan una semana sin agua

¿En qué porcentaje aumentará el precio del agua en Xalapa?

Del porcentaje que aumentará el precio del agua en los próximos meses, comenta que no conoce las cifras porque dependerá de cómo se presente la situación, “quiero pensar que habrá abasto y se tenga próximamente un evento climatológico que ayude a llenar las presas y a recargar los mantos para no caer en una crisis hídrica.

Local Telebachillerato de Xico pide ayuda para solventar deuda con CAEV; son más de 60 mil pesos

Insistió en que, aunque no se sabe en qué porcentaje podría aumentar, tampoco el aumento sirve si no se cuenta con agua suficiente. “Ese es el tema al que hay que buscar darle solución”.

Como ciudadano y empresario, remarcó que se trata de una situación compleja que requiere la atención de todos para atenderla y buscar alternativas, pero, finalmente, cuando un producto escasea conlleva su encarecimiento.

Subraya que este tema lleva a todos a estar preocupados y ocupados por el desabasto actual que se tiene en Xalapa y en muchas otras partes del país. “Nos tiene que llevar a hacer un uso eficiente y responsable y a pensar qué se hará en los próximos meses y años para enfrentar la problemática”.

Indica que no es un secreto que las fuentes de abastecimiento no son las suficientes y están sobre explotadas y que se requieren pipas para llevar el líquido a muchas zonas y son temas que deben preocupar y buscar alternativas.

Explicó que como tal le preocupan muchas cosas, pues son varias las carencias como es el agua | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Sobre las medidas que se han tomado en su empresa, Martínez Ríos señaló que han buscado ser más eficientes, cuidar costos, al personal y dar un precio justo para seguir siendo competitivos y no abusar de los clientes.

Sin duda, dijo, el tema de la distribución les ha pegado, pero han buscado cuidar su mercado porque es una empresa veracruzana que genera muchos empleos y hasta el momento no han disminuido su distribución pese a la problemática del abasto.

Bernardo Martínez expresó que el tema del agua no solo afectó a empresas como la suya que comercializa y distribuye agua purificada a la población, sino que también ha impactado a la producción de alimentos agrícolas. Y eso traerá repercusiones a nivel abasto y precios y es también un tema que debe ser atendido por las instancias de gobierno.

Como empresa, señala que han asumido el compromiso de cuidar el agua, pero es un asunto que tiene que atender la ciudadanía y las instancias de gobierno.