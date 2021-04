Escuela sin luz ni agua; la han saqueado 5 veces

Veracruz, Ver.- Tras cinco robos desde que empezó la pandemia por el Covid-19 a la fecha, la escuela primaria “Heriberto Jara Corona” no podría iniciar clases presenciales aunque quisieran porque no cuentan con agua, ni electricidad ni material escolar.

De acuerdo con la directora del plantel, Sara Ortiz Delgadillo la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ya les entregó su kit de limpieza como parte del programa "Retorno seguro a clases presenciales", sin embargo, carecen de los servicios básicos para atender a la población estudiantil en caso de que las autoridades pusieran fin a las clases en línea.

Indicó que el plantel que se ubica en la calle de Echeven en pleno centro de la ciudad de Veracruz fue robado, saqueado y vandalizado en cinco ocasiones desde que se decretó la alerta sanitaria en marzo del 2020 a la fecha.

Local

Detalló que los ladrones se llevaron desde equipo de cómputo, audiovisual, de sonido, climas, material didáctico y en cada robo rompieron puertas y ventanas e hicieron destrozos en todo el plantel.

Destacó que los climas son una necesidad básica para los alumnos durante esta temporada de intenso calor ya que se vuelve insoportable estar en un aula y los ventiladores no son suficientes.

“No tenemos agua, ni luz, se llevaron todo el cableado de cobre de los climas, se llevaron un kit de ipads que fue de los primeros atracos que sufrimos, la verdad es que no pensamos que este periodo de confinamiento se iba a prolongar todo y no tuvimos la pericia de sacar cosas, fueron cinco robos en total en una semana hubo dos y aunque ya recibimos nuestro kit de limpieza no podemos regresar a clases presenciales con este calor y sin clima”, dijo.

Comentó que hasta ahora la delegación de la Secretaría de Educación en Veracruz, no les ha precisado de qué forma podrán reincorporarse a las actividades presenciales y deberán esperar las indicaciones que se den desde el gobierno federal.