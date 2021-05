Esperan más ventas por regreso a clases, pero no las hay

Comerciantes que durante años se han dedicado a la venta de mochilas esperan un repunte en sus ingresos con el regreso a clases presenciales, pues indican que en un principio las ventas bajaron y luego hubo una modificación en lo que los clientes buscan.

“Como ya no son necesarias, no las compran. Tampoco las especiales para ‘laptop’. Cuando empezó la pandemia ya había invertido porque se acercaba el cambio de ciclo escolar, pero se me quedaron”, compartió don Luis Martínez Garrido.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Igual que él, Lucila Ayala Contreras ya había destinado recursos para poder ofrecer una gran variedad a sus clientes, pero es mercancía que espera poder sacar ahora.

La señora Lucila, quien tiene su establecimiento en el centro de Xalapa, explica que la caída principal es en mochilas escolares, pero por otro lado, tuvo que hacer una reinversión pues las maneras de entretenerse han cambiado y sí hay quienes buscan mochilas, pero más grandes y resistentes.

“Lo que empecé a notar es que querían mochilas con características especiales, más de viaje, para senderismo o montaña. Se le tiene que invertir más pero es lo que el cliente busca”, compartió.

Otro vendedor, David Gutiérrez Sandoval, adquirió mochilas impermeables y tácticas, así como bolsas “riñonera, cintura, pechera o pierna táctica”, más utilizadas por deportistas o quienes utilizan bicicletas o motocicletas como medio de transporte.

Aunque no se puede quejar, sí tiene esperanza en que se reanuden las clases para poder sacar las mochilas escolares, pues hay otro factor que le preocupa: “Los chiquillos quieren todo a la moda y con estampados distintos, entonces todavía vamos a ver si les gustan las del año pasado”.

Carolina Cruz Hernández dice estar entusiasmada con el regreso a clases presenciales. Considera que es urgente la reactivación económica, pues hay sectores con ganancias mínimas.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En su caso, no tuvo para adquirir nuevos productos pero tenía bolsos para dama y pañaleras, que se han seguido vendiendo de manera normal e incluso las utilizadas para los artículos de bebés tuvieron un ligero incremento, explicó.

Los comerciantes expusieron la necesidad de una sociedad más empática, pues coincidieron en que muchos no entienden que hay quienes han visto mermados sus ingresos.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Esperamos más entendimiento porque a esto nos dedicamos y tenemos un dinero parado. Pura mochila de aparador que no podemos dejar perder”, puntualizó Luis Martínez.

Ni en papelerías, ni en tiendas de uniformes hay repunte

Veracruz, ver.- A una semana de iniciar el retorno a las aulas, papelerías y tiendas de uniformes de la ciudad de Veracruz no reportan un repunte de ventas.

De acuerdo a José Hernández, gerente de una papelería ubicada en la zona centro de la ciudad, ha sido mínima la afluencia de padres de familia que están llegando a comprar útiles nuevos por el regreso a clases presenciales.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Las ventas que reportan al momento no alcanzan ni el 10 por ciento y le atribuye por un lado a que los padres de familia están comprando lo más elemental, y por el otro a que la mitad de los mismos están renuentes a que sus hijos retornen a las aulas.

“Por el momento lo que nos están pidiendo es material para manualidades, una que otra libreta, pluma, goma, sacapuntas, si acaso colores, lo básico como tal, pero surtir una lista como tal no, por lo que estamos hablando de un incremento de ventas de entre el 5 y 10 por ciento”.

No obstante la esperanza es que después del 24 de mayo, la venta de útiles tienda a incrementarse un poco más, pero tampoco de manera significativa.

Pese a ello, se dicen preparados para recibir a los padres de familia, aunque insiste que las mejores ventas las esperan para el nuevo ciclo escolar.

Para esa fecha, vaticinó un aumento de ventas del 50 por ciento comparado con el año pasado, pero tampoco tan bueno como el 2019 y años anteriores.

“Creemos que lo fuerte fuerte será en el próximo periodo en agosto o septiembre. Si esperamos que haya un repunte pero no tan grande como en años pasados. Nosotros estamos vaticinando para agosto y septiembre a la mejor si comparamos con el año pasado un 50 por ciento de incremento, no esperamos ventas como el 2019 porque será difícil pero tampoco creemos que va hacer tan malo como el 2020”, explicó el encargado.

Para las tiendas de uniformes la situación es peor, pues las ventas han sido nulas y en el caso de estos comercios no hay la esperanza de que mejoren en las siguientes semanas.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

A ello se suma que el retorno a las clases presenciales será voluntario y que se realizará de manera escalonada.

“Nada tenemos, está totalmente muerto. La venta en vez de que se vea reflejado una calceta, un short o una playera o cuestión de ese tipo de uniformes no han venido, si se pueden dar cuenta la tienda está vacía”, indicó.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

No obstante, la comerciante señaló que ha sido gracias a la venta de los uniformes industriales lo que les ha permitido subsistir y mantener la plantilla laboral hasta ahora.



Sin embargo confía que las ventas mejoren para el próximo ciclo escolar al considerar que podría generalizarse o ser mayor el retorno de alumnos a las aulas.

Particulares sin aviso oficial para regresar a las aulas

Veracruz, Ver.- El presidente de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior, Arturo Matiello Canales, dijo que hasta el momento no existe un aviso oficial de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para el regreso a las aulas el próximo 24 de mayo, como se había adelantado por autoridades.

El representante de la agrupación que representa 35 universidades, señaló que el regreso a las aulas requerirá diversas medidas que se requieren implementar para reducir los riesgos de contagio, como el uso de gel antibacterial y cubrebocas.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“El regreso es voluntario y por otra parte el regreso a clases tiene una serie de condicionantes, como el gel antibacterial, el uso de tapetes, ventilación en las aulas, el uso de cubrebocas, pero nosotros por ahora no tenemos ninguna comunicación oficial de las autoridades para el regreso a clases el 24 de mayo”.

Local Maestros: combaten apatía y deserción; ve historias

Pero al mismo tiempo, dijo que se necesita que las autoridades educativas realicen una modificación en los sistemas de educación de las escuelas, ya que hasta ahora los planteles educativos solo pueden brindar clases en modelos escolarizados, cuando se requiere que se certifique un modelo mixto.

En ese sentido, dijo que al no ser obligatorio el regreso a las aulas, el no tener un sistema mixto autorizado para la impartición de clases, se podría afectar a aquellos alumnos que no quieran regresar a las escuelas por temor al contagio.

“Nosotros no tenemos inconveniente con regresar a las aulas pero tampoco podemos obligar a los muchachos a que vengan a clases, porque entonces estamos en una situación complicada porque tampoco podemos pedir a la Guardia Nacional que los obligue, entonces tenemos que buscar la manera de darles el servicio”, explicó.

Matiello Canales indicó que la opinión de los alumnos y padres de familia se encuentra dividida sobre el regreso a las aulas, pues existe un 50 por ciento que busca mantenerse en clases a distancia y el resto desea regresar a las aulas.

El académico señaló que las escuelas tendrán que buscar la manera de brindar los servicios para que el cien por ciento del alumnado pueda certificar correctamente sus estudios en el actual ciclo escolar.

Por lo anterior, indicó que será probable que este ciclo escolar se concluyan con clases a distancia, pero con cursos de regularización presenciales que permitan prepararse para el regreso a las aulas a partir de agosto.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Por lo menos para cursos de regularización y en agosto y septiembre estaríamos regresando a cursos normales, pero si esto sigue como sabemos que va seguir después de agosto y septiembre, tampoco podemos obligar a los niños y jóvenes”, finalizó el entrevistado.

Recordar que la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior, comprende 35 universidades privadas desde Cerro Azul hasta Coatzacoalcos y otras más en Tabasco, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas.

Regresar hasta agosto, lo más conveniente

Veracruz, Ver.- El presidente de la Asociación Pediátrica del Puerto de Veracruz, Miguel Alejandro Medina Ávalos consideró que el regreso a clases presenciales debería efectuarse en el siguiente ciclo escolar para que se cuente con mayor población vacunada contra el coronavirus.

Estableció que no solo debe protegerse a los maestros sino también a los niños y jóvenes.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Aquí lo importante es que ya se vacunaron los maestros, yo creo que las instituciones educativas ya están viendo ese regreso a clases. En mi opinión como pediatra lo ideal es que fuéramos todos vacunados, primaria, secundaria y demás estudiantes fueran vacunados”.

Local Con clases en la playa, alumnos se adaptan al regreso presencial

“Para mi punto de vista personal creo que lo más conveniente es para agosto o para el nuevo ciclo escolar sería lo más prudente”.

Sin embargo como la entidad ya está en vísperas de regresar a las aulas, el galeno vio positivo que los docentes reciban la capacitación debida, ya que ahora deberán reducir los riesgos de contagio en la medida posible.

“Es la cosa importante porque el maestro es un educador, entonces tanto para la educación va a tener que cuidar que los niños no se quiten el cubrebocas, que no estén jugando, entonces requieren de un adiestramiento especial y creo que ya lo está llevando a cabo a nivel de la Secretaría de Educación”.

Mínimo casos Covid infantil y embarazadas

Por otro lado, el presidente de la Asociación Pediátrica del Puerto, reportó que en lo que va de la pandemia, el porcentaje de pacientes pediátricos por Covid-19 ha sido inferior al 2 por ciento y la mayoría ha logrado superar la enfermedad.

Lo misma situación ha ocurrido con pacientes embarazadas con Covid-19 y por fortuna la mayoría ha podido concluir su embarazo en buen término.

Miguel Alejandro Medina Ávalos, presidente de la Asociación Pediátrica del Puerto de Veracruz / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“A nivel pediátrico, ha sido muy mínimo, el porcentaje del covid-19, si hemos tenido, yo trabajo en la institución del ISSSTTE, ha sido muy bajo el porcentaje, no le puedo decir, de menos del 2 por ciento de toda la población, casi la mayoría de riesgo de la población es de mayores de 40 a 50 años, pacientes embarazadas también han tenido, pero con la buena atención de los gineco-obstetras, hay muy poco incidencia a nivel pediátrico de la enfermedad covid-19”, comentó.

Con información de Danytza Flores | Diario de Xalapa