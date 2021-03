Esta funcionaria asegura tener permiso para portar arma

Veracruz, Ver.- Tras su detención por portación ilegal de arma, Maryant Rojas directora municipal de Desarrollo en el municipio de Alvarado aseguró que cuenta con los permisos oficiales y que la acción fue usada para perjudicarla políticamente.

En un video de tres minutos difundido por la dirección de Comunicación Social del ayuntamiento de Alvarado la funcionaria municipal argumentó que cuenta con todos los permisos para portar el arma que usa como medida de seguridad personal luego de que ya fue víctima de la inseguridad y amenazas, sin embargo, justamente el domingo que intentaba abordar el avión no lo traía.

Aclaro que el arma no es de uso exclusivo del gobierno.

Local

“El día de ayer (domingo) fui detenida por no traer conmigo mi permiso de portación de arma, la cual por cierto no es de uso exclusivo del ejército (..) hace casi un año fui víctima de violencia, robo y amenazas hacia mi persona, me asaltaron en mi negocio y por ello me vi en la necesidad de tramitar mi portación de arma, cumpliendo con todos los requisitos legales”, dijo.

Insistió en que realizó el trámite para protegerse y no vivir con miedo y no permitir más abusos había su persona.

Sin embargo, acusó que su detección fue utilizada con fines políticos electorales debido a que tiene aspiraciones personales y la finalidad es perjudicarla.

Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular → ¡Gratis con un solo clic!

“A quienes quisieron llevar esta lamentable situación personal al terreno de lo político electoral, solo les digo que aquí estoy, que doy la cara y la daré siempre que se me acuse de algo, porque no soy como ustedes, como cualquier ciudadano tengo derechos y los ejerzo, como legítimo es que quiera aspirar y servir a mi ciudad en un cargo de elección de popular. Quisieron hacer leña de un árbol que no está caído, está aquí dando la cara, de pie, frondoso y muy verde”, fue el mensaje.

La servidora publica agradeció las muestras de solidaridad de amigos y familiares.