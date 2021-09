Esta niña veracruzana es campeona de ajedrez a nivel nacional

Córdoba, Ver.- Erendi Hernández Serrano, es competidora cordobesa de ajedrez, su primer contacto con “El Rey”, “La Dama”, “Los Caballos”, Los 8 Peones” y “El Alfil”, fueron en 2015 luego de ser inscrita a un curso de este juego ciencia, quedando maravilla con la habilidad de pensar, practicar e inclusive imaginarse arriba de un caballo.

Su madre, Sandra Serrano Nepomuceno, la inscribió a los talleres de la biblioteca municipal de la ciudad de Córdoba, donde al finalizar su primer clase, Erendi quedó fascinada con este deporte de habilidad de pensamiento y fue como decidió seguir practicando el ajedrez, “mi mamá vio el curso de ajedrez en la biblioteca y decidí entrar para probarlo y cuando salí me gusto mucho la clase y desde ahí seguí”.

Actualmente, esta joven competidora tiene 14 años y estudia la Secundaria, en su haber ha tenido competencias a nivel nacional y aunque la primera vez que fue partícipe no ganó, se mostró orgullosa de sí misma pues logró avanzar más de lo que tenía pensado.

Ha sido campeona estatal en cuatro ocasiones a partir del 2017, posterior en el 2019, 2020 y ahora el 2021, obteniendo también una presea de plata en 2019 en los Juegos Escolares Nacionales.

Fue del 31 de agosto al 4 de septiembre que Erendi tuvo que dejar la ciudad de Córdoba para viajar en compañía de su mamá a la Ciudad de México donde llegó al Centro de Alto Rendimiento en los Pinos, los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le merecieron la medalla de Oro en la categoría Femenil en la modalidad 25+5.

“El 25+5 es el tiempo que tiene cada jugador es decir 25 minutos más 5 segundos cada vez que se presiona el reloj al finalizar una partida, agregando así 5 segundos más de tiempo”, explicó la joven competidora.

Para ella mezclar su práctica de ajedrez con las clases presenciales y/o virtuales así como las tareas que deja pendientes cuando acude a competencias ha sido otro reto que la ha forjado como una competidora que ha aguantado más de 3 horas en una competencia, probando sus resistencia, aprendizaje y conocimientos.

Su mamá, recordó algunas experiencias en los viajes, “ella me dice que porque cuando está compitiendo no me asomo como las otras mamás pero siento que la desconcentro, en esta competencia le prometí que si obtenía buenos resultados yo aprendería a jugar ajedrez, como padres nos dio el orgullo de una medalla de Oro, ahora tendré que cumplir esa promesa”.

Tanto Erendi como su mamá lamentaron no obtener apoyo del Ayuntamiento Municipal así como de las autoridades del Gobierno Estatal por ello, la mayoría de los viajes que ha realizado son solventados por rifas que hace entre su círculo de amigos, profesores, familia y compañeros de escuelas además de vecinos que reconocen el esfuerzo que esta joven realiza.

Ahora, está centrada en las tareas pendientes de la Secundaria pero también busca prepararse para las competencias de los Juegos Escolares, esto gracias a la apertura escolar en modalidad presencial, “mi meta es llegar al nacional de juegos escolares y nacionales de Conade y ganarlo”.

Respaldada en todo momento por su padre Juan Hernández Colorado, así como del entrenador del Club de Ajedrez Tarrasch de Orizaba, Rubén Darío Contreras Medina y familia, así como al espacio del Club Chess Time y sus amigos de Casa Baltzar es como esta joven ha llegado lejos y agradece a cada uno de ellos la oportunidad de entrenamiento, el espacio y confianza en lo que por ahora es su sueño más grande.

Finalmente dejó un mensaje para todos aquellos jóvenes que buscan incursionar en el deporte, no solo en el ajedrez y es que se arriesguen y lo hagan pues el conocer lugares, aprender cosas nuevas y descubrir fortalezas que pensaban no tenían les hacen crecer como persona.