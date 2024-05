Estado Mexicano realiza disculpa pública a familia de Pilar Argüello en Coscomatepec

Xalapa, Ver.-Este viernes se llevó a cabo el acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional y Disculpa Pública en el marco de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas al Estado mexicano a favor de Pilar Argüello Trujillo asesinada el 3 de septiembre de 2012 en Coscomatepec, Veracruz, y sus familiares.

Se trata del primer caso que ha ingresado a las recomendaciones internacionales al Estado Mexicano a través del Protocolo Facultativo de la CEDAW por haberse tratado de violaciones graves cometidas por el Estado Mexicano.

Allí, luego de los discursos de los representantes del gobierno federal y estatal, María del Carmen en representación de la familia Argüello Trujillo y hermana Pilar reprochó la ausencia del subsecretario de Gobernación Félix Arturo Medina, y dijo que más adelante les comunicarán si aceptan o rechazan esta disculpa pública.

“Insistimos que ya no queremos que haya otra disculpa pública, sino que se haga justicia para las víctimas y así no sea necesario disculparse por los derechos que no se respetaron, exigimos justicia para Pilar y para todas las víctimas de feminicidio en México y respetar los derechos de las víctimas indirectas”.

¿Qué exigen los familiares de Pilar Argüello Trujillo?

Dijo que es necesario que la Fiscalía y el Poder Judicial de Veracruz les informen sobre lo que harán ahora para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y lograr lo que han buscado estos 11 años en su lucha, “la justicia para nuestra hermana Pilar, justicia, justicia, justicia, Pilar”, dijo.

“La disculpa pública me complace, pero el dolor no se me va a quitar nunca” dijo en una video inicial en memoria de Pilar, Reyna Trujillo madre de la joven, quien estuvo presente en ese acto junto con Pedro Argüello, su padre, así como los hermanos de Pilar.

En el acto, agradeció a la asociación civil Equifonía el acompañamiento y dijo que fue muy desagradable y triste el cómo las autoridades reaccionaron en el caso de Pilar por lo que a nombre de su familia exigió la verdad y la justicia ante todo.

Una disculpa está muy bien, pero no todo es una disculpa porque ya no nos regresa a mi hermana y el culpable anda allá afuera, libre, paseando y disfrutando la vida y nosotros seguimos aquí con nuestro dolor.

Dijo que su lucha como familia ha sido también para que otras familias no sufran el dolor por el que han pasado desde que se privó de la libertad y la vida a su hermana.

“Claro que tenemos mucho enojo y queremos justicia pero sabemos que nuestra hermana ya está descansando y queremos que su caso sirva para que no vuelva a pasar, que el gobierno castigue a quienes cometen un feminicidio, queremos que las autoridades trabajen para que se les castigue a todos los feminicidas y que ya no haya impunidad”.

¿Quién ofreció la disculpa pública?

La encargada de ofrecer la disculpa pública en nombre del Estado Mexicano fue la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Mariana Rodríguez Bello, y reconoció la lucha que desde hace 11 años emprendió la familia Argüello Trujillo en la búsqueda de justicia.

Dijo que Pilar era una joven alegre, amorosa y solidaria no solo con su familia sino con aquellas personas que la conocieron por lo que su ausencia es invaluable.

“Hoy reconocemos que luego de su feminicidio, la falta de respuesta por parte de las autoridades locales y nacionales de aquel entonces obligó a sus familiares a presentar el caso ante instancias internacionales específicamente ante el comité CEDAW”.

Pedro Argüello y Reyna Trujillo, padres de Pilar Argüello Trujillo asesinada en el estado de Veracruz, acompañados de Araceli González/ Foto: Ilustrativa Adolfo Vladimir / Cuartoscuro.com

Refirió que el caso de Pilar es el primero en ser analizado y resuelto por el Comité CEDAW y explicó que pese a que el pronunciamiento se hizo en 2017, fue hasta esta administración que se retomó la comunicación con los familiares y sus representantes para trabajar conjuntamente en la construcción de una ruta de atención.

“Señor Pedro, señora Reyna agradecemos su confianza y reiteramos nuestro compromiso para continuar con el trabajo emprendido y lograr con el cumplimiento total de las medidas ordenadas. El gobierno de México reconoce su responsabilidad internacional concluida por el Comité Cedaw y ofrece una sincera y respetuosa disculpa a la familia Argüello Trujillo por las omisiones de las autoridades que incumplieron con las obligaciones constitucionales de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de las mujeres”.

Expuso que las autoridades mexicanas no protegieron a Pilar y no garantizaron un trato digno ni adecuado a su familia y esta situación alentó un impacto negativo hacia sus vidas.

Dijo que eso caso representa un llamamiento a las instituciones responsables de la administración y procuración de justicia del estado Mexicano para fortalecer las acciones de atención a los casos de feminicidio.

Es fundamental fortalecer las acciones que atiendan integralmente los impactos que deja esta forma extrema de violencia en las familias de las víctimas directas y en el tejido social de sus comunidades.

Estuvieron presentes por parte del Gobierno estatal, la fiscala general del estado Verónica Hernández Giadáns, el subsecretario de Gobierno de Veracruz, Ulises Gómez Montes, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre; La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Regina Pérez López y el presidente municipal de Coscomatepec, José Luis Alonso Juárez.

Asimismo, Araceli González Saavedra y María Adriana Fuentes Manso, integrantes del colectivo por la ciudadanía, autonomía y libertad de las mujeres Equifonía.

Por parte de la representación del Estado mexicano la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Mariana Rodríguez Bello; el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Joel Hernández García; la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Marta Yuriria Rodríguez Estrada y la encargada de despacho de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Sayda Yadira Blanco Morfín.