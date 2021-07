Este fin de semana AMLO estará en Veracruz, Boca del Río y Xalapa: Manuel Huerta

Veracruz Ver.- El delegado federal de los programas sociales en la entidad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara confirmó que desde el puerto de Veracruz se enviará ayuda humanitaria a Cuba para atender la crisis sanitaria por la que atraviesan.

En entrevista al recorrer el modulo de vacunación que se habilitó en el Instituto Tecnológico de Veracruz como parte del Plan Nacional de Vacunación el funcionario federal aseveró que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático al solidarizarse con el pueblo cubano que ha sido como hermano de Veracruz.

Detalló que entre los apoyos que se envían algunos son vacunas contra el Covid-19 de la marca AstraZeneca.

“El presidente fue muy enfático, toda la ayuda humanitaria nuestro país la ofrece a todos los países del mundo, Con Cuba nuestro pueblo siempre ha sido hermano (..) en particular con el Covid, eso me da mucho gusto porque demuestra nuestra vocación humanitaria del país, estamos mandando vacunas ahora que en esta sociedad con AstraZeneca el Gobierno de la República participa en el envasado, no toda la que envasamos es para el país, mucha de esta vacuna está yendo a servir a otros países, es que no podemos estar hablando cosas a nivel internacional y no cumplir nuestra lucha que tenemos”, destacó.

Huerta Ladrón de Guevara también confirmó la visita que hará este fin de semana el presidente de la república a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río como a la capital del estado los días, sábado, domingo y lunes.

Aclaró que las reuniones a sostener son privadas debido a la veda del Instituto Nacional Electoral y aunque habría acceso a los medios de comunicación en la mañanera del lunes, en las siguientes horas se darán detalles.

“Vamos a revisar las sedes propuestas, ya está dicho por el presidente que viene sábado, domingo y lunes, viene a reuniones cerradas por las cuestiones del INE somos muy respetuosos son reuniones que no son abiertas a la gente son para hacer tareas que se nos es permitido”, señaló.

Finalmente, en cuanto al Plan Nacional de Vacunación indicó que en estos días ya se han vacunado cerca de 45 mil jóvenes de entre 30 a 39 años tan solo del municipio de Veracruz.