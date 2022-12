Por temor o desinformación, empresas niegan empleos a personas con discapacidad

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la directora del Centro de Atención Múltiple (CAM) 68, Herminia Mancilla Ortiz afirmó que es necesario romper las barreras que hay en la comunidad que no reconoce todas las cosas que son capaces de hacer las personas con alguna discapacidad, pues muchos creen que no existen.

Durante el evento "Mostrando mis Capacidades" que se realiza en el parque de Los Berros este viernes, dijo que es necesario hacer conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad y sus aptitudes.

"Porque generalmente los vemos sin capacidades, y en realidad son chicos que tienen muchísimas capacidades para poder desenvolverse en cualquier medio, pero necesitamos romper las barreras que hay en la comunidad, el temor que la gente tiene de acercarse a ellos".

¿Cuál es el objetivo del evento Mostrando mis Capacidades?

Sostuvo que la idea de esta actividad en un espacio público, es que la gente aprenda y vea que puede convivir con ellos y puede darles mayores oportunidades para que puedan emplearse cuando están capacitados.

Y es que refirió que cuando los jóvenes reciben una formación para el trabajo, dado que se imparten talleres en los CAM de repostería o cocina y otros, pero buscan empleo, no les dan esa oportunidad.

"La gente nos dice 'no, es que me da temor, qué tal si le pasa algo', 'es que no van a poder', 'me va a causar muchos problemas' e imagínate todo lo que se invirtió, sus familias, preparándolos, pero cuando están capacitados no les dan empleo y por ello se ha optado por el empleo en casa, familiar".

Con la donación de algunas muestras de algunas galletas que los chicos preparan, dijo, se pretende demostrar que las hacen muy ricas y las hacen bien, "no queremos que nadie les compre productos por lástima y diga 'pobrecitos', no; que vean que hacen cosas de calidad, bien hechas y que merecen un pago".

Y es que estimó que en Xalapa, por cada CAM ni el 10 por ciento de las personas que se capacitan para el trabajo tienen una oportunidad, lo que es grave porque pese a que la ley contempla que el 3 por ciento de la plantilla laboral debe ser de personas con discapacidad, no se cumple.

Se instaló un módulo de personas sordas que enseñaron cómo decir con señas el nombre, cómo saludar y comunicarse con ellos | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

"Lo cumple quien está concientizado o tiene un familiar con discapacidad, están más sensibilizados, pero quien no, nos limita, hay un reto bien fuerte y por eso quisimos hacer este evento en un lugar público".

¿Cuántos niños y jóvenes atienen en el CAM 68?

En el CAM 68, son 97 niños y jóvenes con discapacidad intelectual, motriz, visual y auditiva. Por ello, se instaló un módulo en el parque de personas sordas que enseñaron cómo decir con señas el nombre, cómo saludar y comunicarse con ellos, se realizaron, charlas, juegos, talleres y todo tipo de actividades recreativas.