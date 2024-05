Así se vivió el segundo día de aplicación de exámen de ingreso a la UV en Boca del Río

Boca del Río, Ver.- Entre nerviosos y acalorados, los aspirantes a la Universidad Veracruzana se presentaron a las sedes correspondientes para la aplicación del examen de admisión en su segundo y último día de actividades de la máxima casa de estudios.

Bajo un bochorno que se está haciendo común por la ola de calor, los jóvenes llegaron desde antes de las siete de la mañana a las distintas facultades donde realizarían el examen.

¿Cómo apoyan los padres a los estudiantes que presentaron exámen de nuevo ingreso a la UV?

La mayoría iba acompañado de sus padres; algunas iban muy nerviosos a pesar de que todavía la noche anterior hicieron el último repaso.

Sin embargo, para algunos el abrazo de sus familiares y la expresión de ánimo, tú puedes, bastó para calmar la ansiedad mientras avanzaban lentamente en la fila.

Muchos de los aspirantes se encomendaron a todos los santos para poder quedar entre los seleccionados, pues de lo contrario, tendrían que esperar un año para volver a presentar o buscar otras opciones porque la economía en casa no está para pagar una escuela particular.

“Tengo mucha fe en que si voy a quedar, quiero medicina y sé que tiene mucha demanda pero me preparé mucho, si no llegara a quedar la verdad es que lo veo complicado que mis papás me paguen una particular, podría ser que sí pero sé que es una carrera muy cara y si está difícil”, fue lo que comentó a Fátima una de las aspirantes.

Mientras los jóvenes hacían fila para ingresar al campus Mocambo, uno de los aspirantes se salió de la fila, expresando que no quería hacer el examen a lo que su papá se vio obligado a regresarlo para que no perdiera su lugar.

El padre de familia, originario de Alvarado, comentó que su hijo Tristán quien quiere estudiar psicología, aspira a ingresar a una escuela particular por lo que dudaba en hacer el examen.

“Tanto como obligarlo no, pero si le pedí que lo pensara, yo soy egresado de la UV en ingeniería, me hubiera gustado que él aplicara a educación pero quiere psicología, quiere ir a una particular y yo no tendría problema pero primero que descarte la posibilidad”, explicó.

La mayoría de los estudiantes llegó acompañado de sus padres, quienes una vez que ingresaron al plantel buscaron refrescarse bajo la sombra de los árboles del camellón, en las plazas que se ubican en la zona pues el calor empezó a ponerse peor después de las ocho de la mañana.

Teresa Fabian Silva madre de Geraldine Jiménez, originarias de Loma Bonitq, Oaxaca salieron desde las 4:00 de la mañana para llegar a Veracruz sobre las 7:30; llegaron barridas pero su hija logró entrar a las instalaciones del Campus Mocambo para presenta el su examen con aspiración a poder inscribirse en Nutrición.

Algunos padres de familia se protegían del calor en las plazas comerciales cercanas / Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

Teresa explica que prefiero acompañar a su hija para además de apoyarla, orientarla sobre la ciudad, en qué calle se encuentra la escuela, las rutas del autobús y demás.

Asegura que en caso de que su hija pase el examen, estará con ella por lo menos un año para dejar lista a su pequeña.

“Venimos de Loma Bonita y traje a mi hija, además de cuidarla porque ella no sabe andar aquí, quiero enseñarle más o menos, tengo otros dos hijos, uno de ellos hizo examen y no quedó, quedo a dos lugares y pues esperamos que sea diferente que mi hija sí quede, le echo muchas ganas, se pagó un curso en línea”, detalló.

Este domingo las actividades se registraron más fluidas a comparación del primer día donde hubo retrasos y los alumnos ingresaron a los planteles después de las ocho de la mañana.