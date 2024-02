¿Exfiscal Jorge "N" esconde 300 mdp? Sefiplan investigará el tema

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) José Luis Lima Franco dijo desconocer de la existencia de 300 millones de pesos que supuestamente tenía “escondidos” el exfiscal Jorge “N”.

En entrevista en el Congreso del Estado, el funcionario estatal dijo no conocer el tema, aunque apuntó que podrían “revisarlo”. “Desconozco ese tema, al respecto la Secretaría de Finanzas no traigo este tema, pero con gusto lo revisamos”, dijo.

Gobernador Cuitláhuac García acusa que exfiscal de Veracruz esconde 300 mdp

Fue el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien aseguró en conferencia de prensa que el exfiscal Jorge N tenía escondidos 300 millones de pesos que sospechaba iban a ser utilizados para las campañas, pero que ya no fue utilizado. En ese sentido, el secretario de la Sefiplan, dijo no tener información sobre ese tema por lo que no abundó en él.

Por otra parte, refirió que existe la disposición de otorgar una ampliación presupuestal a la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque ello depende de la “disponibilidad presupuestal”.

“Desconozco, no tengo una petición formal, cualquier ampliación presupuestal la tiene que aprobar el congreso y será una cuestión del congreso”.

Hernández Giadáns expuso durante su comparecencia que era necesario asignación de mayores recursos para poder atender el fenómeno de la identificación de cuerpos y búsqueda de personas desaparecidas.

“Habrá que revisar los números, nosotros ya traemos prácticamente los compromisos presupuestados y uno de los principales es dejar recursos a la siguiente administración”, respondió Lima Franco.

Asimismo, el secretario de Finanzas remarcó que a la siguiente administración le dejarían entre 7 mil 8 mil millones de pesos.