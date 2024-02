Facultad Aragón de la UNAM auditará el PREP en elecciones locales

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz aprobó la designación de la Facultad de Estudios Superiores Aragón Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sea el ente auditor del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral local ordinario 2023-2024.

En el acuerdo se estableció que se debe notificar a la facultad para que en un plazo de tres días remita su carta de aceptación para llevar a cabo el proceso de auditoría del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Ante ello, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE deberá elaborar y gestionar las firmas respectivas para formalizar un Convenio de Colaboración con dicha Facultad.

Tras la publicación de la convocatoria para la selección de la institución que pueda hacerse cargo de la auditoría del PREP, la Secretaría Ejecutiva del OPLE recibió cinco propuestas de parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Calkin, la Coordinación General del Centro Nacional de Cálculo del IPN, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Tamaulipas, la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey.

Luego del análisis de los datos presentados y del cumplimiento de los requisitos, el organismo concluyó que la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, cuentan con la experiencia más cercana a las características del PREP Veracruz, toda vez que ya han participado como entes auditores de este Organismo y han realizado en otras actividades con características similares.

Sin embargo, se determinó que la Facultad de la UNAM es la oferta más conveniente para desarrollar los trabajos de auditoría, al cumplir en conjunto con los mejores parámetros en cuanto a calidad, precio y cumplimiento de los requisitos enlistados en el reglamento externo y los lineamientos.

El costo de la auditoría será de 1 millón 276 mil pesos, monto que deberá ser cubierto por el OPLE, de acuerdo a lo que se establezca en el convenio entre la Facultad y el organismo electoral.

En el convenio se deberá establecer que la Facultad tendrá que mantener los términos de los trabajos ofertados en el propuesta técnico-económica presentada al organismo, dentro de los que destacan los trabajos de auditoría bajo la metodología OWASP, que contiene información de cómo construir un ambiente de pruebas y del tipo de técnicas de verificación que se deben usar en los desarrollos de aplicaciones WEB.

Este tendrá que cumplir con las siguientes particularidades: Para la revisión de la funcionalidad y calidad de software se empleará el estándar IEEE Std 1028™-2008 “IEEE Standard for Software Reviews and Audits” y para la auditoría de seguridad se empleará la metodología OSSTM. El PREP es el mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados preliminares, pero no definitivos de las elecciones.

Las estadísticas que contiene el PREP son de carácter estrictamente informativo, a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y transmisión de datos autorizados por el organismo electoral.

Su objetivo es el de informar oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al Consejo General, los organismos públicos locales, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la población.

La importancia del PREP radica en la necesidad de transparentar el flujo de información, desde el acopio de las actas hasta la publicación de los datos en ella contenidos.

Lo anterior, debido a que la aprobación de dicho proceso atiende al principio de transparencia y máxima publicidad, actores políticos y a la población, las fases por las que pasa las actas y la información en ella contenida, a fin de generar los resultados electorales preliminares.

El PREP empieza a funcionar a partir del cierre de casillas y se va actualizando con los datos que se generan en cada Distrito electoral, conforme a los funcionarios de casilla van entregando el material electoral.

En este caso, el PREP se utilizará a partir del 2 de junio, día en que se desarrollarán las elecciones.

La importancia de llevar a cabo una auditoría exhaustiva del PREP es vital pues se analizan las características y dimensiones de cada sistema.

En la entidad se instalarán 11 mil 067 casillas distribuidas entre los 30 distritos locales electorales. Esto implica que, durante la elección del 2 de junio de 2024, al elegirse la gubernatura del Estado y las diputaciones locales que integran el Congreso del Estado, se procesarán un volumen estimado de 22 mil 134 Actas de Escrutinio y Cómputo.

Dichas actas deberán ser auditadas por la Facultad de la UNAM que fue seleccionada por el organismo electoral.