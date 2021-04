Exigen reabrir caso de activista; "Digna fue asesinada, no se suicidó"

Para nosotros ella no se suicidó, a Digna la mataron de manera ruin y cobarde", aseguró Jesús Ochoa, hermano de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, durante la audiencia inicial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el que se analiza su muerte ocurrida el 19 de octubre de 2001.

Durante la primera de las dos audiencias en las que se analiza una demanda contra el Estado mexicano por presuntas irregularidades en la investigación de su fallecimiento, pidió que se reabra el caso ocurrido hace casi dos décadas, que se castiguen a los responsables intelectuales y materiales, y que se castigue a quienes inventaron la hipótesis de un suicidio.

Aseguró que su hermana había recibido amenazas desde 1995, fue secuestrada dos veces en 1999 en la Ciudad de México y que aunque realizó las denuncias correspondientes la respuesta de las autoridades fue “nula”.

Local Violencia familiar, disparada; 11 mil casos en un año

Detalló que aún teniendo protección seguía recibiendo amenazas y que incluso desconfiaba de las personas de seguridad que le fueron asignadas. “Digna fue asesinada de una manera muy vil, muy cruel”, apuntó.

Por su parte, Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó que a casi 10 años de la investigación y después de diversos recursos interpuestos, la investigación fiscal concluyó en el no ejercicio de la acción penal, considerando que no existían elementos para investigar lo ocurrido como un homicidio.

No obstante, dijo que el Estado mexicano incurrió en responsabilidad al no haber cumplido debida diligencia ni investigar los hechos en un plazo razonable y que además hubo "falencias graves al sostener la versión de un suicidio y no de un homicidio".

Jesús Ochoa/Foto: Cortesía | Corte Interamericana de Derechos Humanos

La audiencia pública virtual del Caso Familiares de Digna Ochoa y Plácido contra México se retomará hoy con los alegatos finales de las partes.