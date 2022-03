Extitular de la Fiscalía, asegura que delito de ultrajes en su contra fue fabricado

Tras permanecer más de cien días en el penal de Tuxpan, Adriana Vichi, extitular de la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado, aseguró que el delito de ultrajes a la autoridad por el que se le detuvo fue fabricado, por lo que pedirá la reparación del daño.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada de su abogado Arturo Nicolás Baltazar, aseguró que fue detenida el pasado 2 de diciembre bajo engaños, ya que compañeros de trabajo, le pidieron que se presentara al hotel donde se realizó la aprehensión argumentando una situación laboral que debía atender.

En su defensa, argumentó que en ningún momento, trató de impedir que se le detuviera o hubiera agredido a los elementos ministeriales que la acusaron del presunto delito de ultrajes a la autoridad.

Recordó que se le imputó el presunto delito de ultrajes a la autoridad, ya que supuestamente, intentó impedir que se detuviera al alcalde electo de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián “N”, acusado de presuntamente ser autor intelectual del candidato a la presidencia de Cazones de Herrera, Remigio Tovar.

“A mí jamás me esposaron, no hubo resistencia de mi parte, siempre tuve mi teléfono, ellos dicen que yo salgo a grabar para impedir que se llevaran a una persona y que los empiezo a insultar, que intentan tratar de calmarme con la voz, entonces les aviento el teléfono para defenderme, señalan que me esposan y me llevan detenida, que me quitan el teléfono, pero eso es mentira”, dijo.

Destacó que al escuchar que le estaban fabricando un delito, tomó a escondidas el teléfono de su bolsa y envió un mensaje a su esposo para informarle lo que estaba sucediendo.

“¿Cómo se explica que si me quitan el teléfono, lo embalan, sellan y se lo lleva la policía y estaba esposada y detenida, le mando mensaje a mi esposo?, yo tomé mi teléfono a escondidas a mí nunca me detuvieron”, expuso.

Aunque dijo desconocer el o los motivos por los cuales fue detenida, afirmó que el día en que sucedieron los hechos también la destituyeron del cargo.

“Soy inocente, me exhibieron, me expusieron, violaron mi intimidad, me exhibieron como madre, como esposa, como hija, como amiga, me pusieron en un lugar donde yo no estaba, no cometí ningún delito, me señalaron por un delito que no cometí, no podemos permitir que las mujeres sean violentadas de esta manera, pero tampoco podemos permitir que haya gente inocente en la cárcel”, manifestó.

En torno a los hechos, su abogado defensor, argumentó que la única prueba que hay en su contra es el celular; sin embargo, la información del reporte policial homologado con los datos y pruebas de su defendida difieren.

Explicó que en el informe policial homologado, se señala que a las 02:05 horas proceden a realizar el procesamiento de un celular, después de que ella supuestamente, los agrede a la 01:45 horas, “dicen que aseguran su celular, lo embalan, lo etiquetan, ellos dicen que lo resguardaron porque los agredió con ofensas y aventándoles el celular, pero ella se comunica con su esposo a las 06:00 horas”.

“Nuevamente un señalamiento de policías que mienten, lo único que faltó fue que pusieran en el informe que llevaba drogas y les disparó, ese es el modus operandi, es importante que la población esté enterada de cómo se están fabricando delitos en contra de ciudadanos inocentes. Es una injusticia que se cometió en contra de una mujer, madre de tres niños menores de edad, que fue encarcelada por más de cien días sin pruebas, fabricando un delito”, expresó.

Destacó que se está a la espera de la resolución de un recurso de revisión, “la señora Adriana Vichi por una suspensión provisional que le concede un Juez de Distrito, no porque un Juez de Control de Pacho Viejo la haya querido poner en libertad, prácticamente obligaron a la Jueza Mónica Segovia a dejarla en libertar porque se negaba”.

Manifestó que en audiencia del pasado 4 de marzo, la Jueza ordenó que la prisión preventiva se prolongara por un año más, a pesar de que el delito ya está derogado; no obstante, ayer martes 15 de marzo en audiencia se solicitó la libertad que le fue otorgada.

“Estamos esperando que se resuelva el amparo de fondo respecto de esta situación que es fabricada, después de ello actuaremos”, agregó.