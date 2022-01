Falla en cámaras de videovigilancia no da seguridad en Río Blanco

Río Blanco, Ver.- La mayoría de las cámaras de video vigilancia que recibió el Ayuntamiento no sirven mencionó el presidente municipal Ricardo Pérez García. Señaló que un solo monitor no es suficiente y no da ningún tipo de seguridad.

En entrevista dijo que se está trabajando en un proyecto integral con una sala especial que tenga el control y monitoreo de todas las cámaras en la ciudad, que se buscará enlazar con el C4.

“Nosotros tenemos buena disposición de llevar a cabo acciones en conjunto con las diferentes dependencias, eso nos va a permitir dar más seguridad a todos los ciudadanos; ese es el principal reclamo que hemos tenido”, dijo.

Subrayó que aparentemente eran 26 las cámaras, sin embargo, solo funcionan 11; no les dejaron clave de acceso y desconocen si alguien más tiene acceso a ellas. “Tenemos que analizarlas porque no podemos dejar en manos de cualquiera la seguridad de todos los rioblanquenses”, acotó.

Dicho equipo sigue operando y verán la forma de resetearlo para tener acceso a ellas de manera privada. “Definitivamente se está trabajando en un proyecto que conlleve una sala de video vigilancia que esté a la vanguardia, y eso representa un gasto y análisis de los recursos que vamos a emplear para esa materia”, resaltó.

Dijo que en caso de ser necesario instalarían más cámaras, pero primero verán cuántas están desconectadas o ya no sirven y eso lo harán con ayuda de personal especializado. Apuntó que los equipos que medio sirven están situados en posiciones que repiten la misma imagen.

Finalmente, el munícipe señaló que las irregularidades que encontraron en ese equipo se incluirá en el dictamen que hace el Ayuntamiento sobre cómo entregó la anterior administración el municipio, pues “se me hace delicado el tema de la vigilancia, sobre todo quién tenga acceso a esas imágenes”, concluyó.

