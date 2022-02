Falleció exmagistrada Sofía Martínez Huerta, primera mujer presidenta del Poder Judicial

La noche de ayer se dio a conocer el fallecimiento de la exmagistrada, Sofía Martínez Huerta, quien fue la primera mujer en ser presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Pese a que no se ha dado a conocer las causas, se informó que su deceso sucedió en un hospital del estado de Puebla.

Local Hecho histórico; destituyen a magistrada Sofía del Poder Judicial





La exmagistrada fue destituida del cargo en octubre de 2020 en lo que se consideró un hecho si precedentes, ya que fue la primera vez que por unanimidad el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado emitió un acuerdo de este tipo y, además, la inhabilitó por cinco años de la función pública.

El proceso se inició en contra de la magistrada porque el Juez José Clemente Zorrilla Rostro solicitó el juicio político bajo el rubro de usurpación de funciones, pues argumentó que lo destituyó del cargo, acto que debía ser aprobado por el Consejo de la Judicatura.

El 19 de marzo de 2020 el pleno del Congreso local, erigido como jurado de acusación, aprobó el juicio político a la magistrada planteando su inhabilitación por un periodo de 5 años y su destitución, acto que fue ratificado por el Tribunal.

Tras ello, el 30 de marzo del mismo año la Comisión Instructora del Congreso local ratificó ante el Poder Judicial el dictamen con el que se instruyó aplicar el juicio político.

En noviembre del 2020 el Juez José Clemente Zorrilla denunció a la magistrada por extralimitarse en sus funciones al removerlo de Veracruz a un Juzgado en Ozuluama, sin el aval del Consejo de la Judicatura.

Por ello, solicitó al Congreso local un juicio político en su contra, mismo que fue avalado por mayoría de votos en el pleno de la Cámara local y ratificado ayer por el Poder Judicial.

Fue en octubre del 2019 que Sofía Martínez Huerta obtuvo el nombramiento como magistrada de parte del Congreso local, y en diciembre del mismo año por mayoría de votos el pleno decidió nombrarla presidenta del Tribunal y del Consejo de la Judicatura.

Local Destitución de la exmagistrada Sofía fue unánime, se debe respetar: Gobernador

En ese entonces era juez retirada por contar con más de 65 años de edad. Este cargo lo desarrolló en Misantla y Poza Rica, pero en enero de 2018 fue notificada que debía dejar el cargo por alcanzar el límite de edad permitido.

Un año después de su nombramiento, el 23 de octubre de 2020, fue destituida del cargo como presidenta del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, acto que fue aprobado por siete magistrados integrantes del Pleno.

En su lugar fue colocada la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, quien a la fecha continúa en el cargo.

Su destitución como presidenta se realizó debido a que los magistrados señalaron diferentes irregularidades, supuestamente cometidas por la togada durante el tiempo que estuvo al frente del Poder Judicial.

Ese día se acudió con un cerrajero para tomar posesión de la oficina de la Presidencia y un Notario que dio fe de los hechos registrados, tras la sesión a propuesta de la magistrada Concepción Flores Saviaga.

“El presidente también a veces es temporalmente, pudiera darse la suplencia y en un momento dado puede, incluso si ella no hubiera asistido a la sesión, nombrar a un suplente por un término legal que se separara del puesto”, dijo Flores Saviaga.

Acusó al Secretario de Gobierno

El día de su destitución como presidenta del Poder Judicial, la magistrada Sofía Martínez Huerta aseguró que el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, la amenazó para dejar el cargo, por lo cual lo responsabilizó de lo que le pueda ocurrir a ella o su familia.

Además, acusó que tras ser destituida solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para su protección, mismo que no recibió.

“Inclusive ningún apoyo he recibido de Seguridad Pública, lo pedí en la mañana para que me ayudaran a resguardar, tampoco atendieron mi llamado, pero sí voy a hacer todas las acciones jurídicas y no me voy a dejar”, expuso.

En varias ocasiones la magistrada aseguró que el Pleno no contaba con las atribuciones para removerla, ya que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo les permite nominarla, pero no revocar su mandato.

Por ello, hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a voltear a ver a Veracruz, pues “personas que dicen impulsan su proyecto de nación están violentando la ley para apoderarse de las instituciones”.

“Soy una mujer con principios, que trabaja, honorable, mi honorabilidad la voy a limpiar y voy a salir al frente de todo, no es posible que un grupo de personas misóginas que no quieren a las mujeres no nos dejen trabajar, esos tiempos son arcaicos, ahora hay que dar lugar a todo tipo de personas que tengamos un trabajo honorable y que nos dejen trabajar”, agregó.