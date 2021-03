Ilegal si me quitan; regresaría amparada: magistrada Sofía

Xalapa, Ver.- La magistrada Sofía Martínez Huerta aseguró que tanto su destitución de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) como el juicio político que se resolverá en su contra son improcedentes, por lo que con un amparo federal podría regresar al cargo.

“Sería en contra de ellos (los diputados) porque si merecí por el Congreso el nombramiento como magistrada y después como presidenta y ahora en una cuestión electoral está en boga la tramitación del juicio político, pues no sé qué piensan, la ciudadanía cuando se dé cuenta de que realmente he dicho la verdad porque es ilegal la destitución y el juicio político es improcedente porque el juez que lo interpone no justifica con nada su dicho, son puras manifestaciones”, dijo.

Al considerar que su imagen ha sido denostada, aseveró que no existen pruebas de que usurpó funciones del Consejo de la Judicatura, tal y como lo asegura el juez José Clemente Zorrilla y por lo cual hoy será sometida a juicio político por el pleno del Congreso local.

La magistrada solicitó a los diputados locales revisar a fondo el expediente del juicio político en su contra, “yo respeto a todos con su investidura, los considero pensantes por eso están ahí, con o sin profesión, pero están ahí, entonces tienen asesores, si su función principal es la creación del derecho considero que tienen la experiencia para que revisen el expediente concienzudamente”.

La expresidenta fue enfática al mencionar que no existen elementos para iniciar el proceso de destitución e inhabilitación desde la Cámara local o para su remoción como presidenta del Poder Judicial, por lo que confió que con un amparo federal podría regresar al cargo.

En su opinión, es contradictorio que fue propuesta por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y ratificada por el Congreso local, pero ahora la mayoría de Morena le sigue un proceso para revocar su nombramiento.

Consideró que ha sido denostada y señalada por actos que no cometió, incluso, por sus compañeras magistradas que la denunciaron por presunto mal uso de los recursos públicos cuando el dinero se usó para cubrir obligaciones del Tribunal.

Reconoció que del Tribunal Superior de Justicia se pasaron recursos al Consejo de la Judicatura, lo cual quedó estipulado en actas.

“Me inventaron muchas cosas, incluso compañeros magistrados dijeron que me llevé no sé cuántos millones de pesos y al decir que había malversado 60 millones de pesos, que del Tribunal los había pasado al Consejo (de la Judicatura), efectivamente fueron para pagar en un momento dado lo que se debía cubrir para las ciudades judiciales, pero ese dinero nunca salió del Poder Judicial”, expresó.

La magistrada reiteró que el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, la amenazó luego de pedirle su renuncia; dado que, afirmó, a su llegada se habían generado muchos problemas al interior del Poder Judicial, lo que es una violación a la autonomía del mismo.

Ante ello, pidió a los legisladores revisar a fondo el dictamen antes de votarlo en la sesión privada de este viernes 19 de marzo.

En diciembre de 2019 el pleno del Congreso local otorgó el nombramiento a Sofía Martínez Huerta como magistrada por un periodo de diez años.

En noviembre del 2020, el juez José Clemente Zorrilla solicitó juicio contra la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tras ser removido del juzgado a su cargo.

La decisión de remoción tenía que ser tomada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pero la instrucción fue supuestamente dada por Martínez Huerta, motivo por el que fue acusada de usurpar funciones del máximo órgano al interior del Poder Judicial.

El 23 de octubre del año pasado Martínez Huerta fue destituida de su cargo como presidenta del Tribunal por el pleno de magistrados presidentes de Sala, quienes la acusaron un mal manejo de cometer irregularidades durante los diez meses que estuvo a cargo de la presidencia del Poder Judicial.

Este viernes, en sesión privada, los legisladores decidirán si se aplica o no el juicio político en su contra.