El amparo a Uber no les permite trabajar: taxistas

Xalapa, Ver.-Líderes de taxistas y concesionarios acordaron contratar abogados para demostrar que el amparo circulado por la trasnacional Uber para operar en el estado de Veracruz no es un permiso como tal.

“Es un amparo que les concedieron pero no para prestar el servicio. Lo que ellos piden es que el servicio particular, el cual no está regido en la ley, se meta a fuerza, pero lo que está en la ley es el servicio concesionado”, explicó Víctor Herminio González, presidente del Comité Estatal de la Confederación de Obreros y Empleados de México.

Detalló que ya revisaron el amparo y continuarán con una revisión más a fondo para poder atender el problema como se debe, para lo cual solicitarán los servicios de un bufete de abogados.

Local Habrá multas y se intervendrá a conductores que operan ilegalmente bajo plataformas: Transporte

“Nos vamos a defender por la vía legal porque como principales afectados no fuimos notificados. Ya será el área jurídica la que se encargue del tema”.

También explicó que continuarán las reuniones y las convocatorias dirigidas a sus compañeros taxistas para que se sumen al movimiento y tengan más fuerza, con el conocimiento de que tienen que mejorar el servicio.

Por la contingencia sanitaria y las condiciones climatológicas, expuso que a la reunión efectuada recientemente asistieron pocos representantes. Sin embargo, se organizarán para continuar con jornadas informativas en distintas partes del estado.

Víctor Herminio González compartió que por periodo de vacaciones no han tenido pláticas con las autoridades estatales, pero adelantó que sí tendrán un acercamiento con la Secretaría de Gobierno y con el secretario de Seguridad Pública, “este tema lo vamos a atender de la mano con ellos”, mencionó.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Declaró que están activos y seguirán. “No nos vamos a dejar así porque sí. No nada más le pegan a un concesionario sino a más de 100 mil en todo el estado”, puntualizó.

El representante de la COEM en la entidad ratificó la invitación a todos los concesionarios a defender su fuente de ingresos y su patrimonio familiar, pues manifestó su molestia ante la llegada de una empresa trasnacional que, acusó, “lo que hace es violentar las leyes del estado”.

Uber debe ser regulado y pagar impuestos: Catev

Se debe regular a quienes pretenden prestar el servicio de Uber en el Estado y obligarles a pagar impuestos como lo hacen todos los demás trabajadores del ramo, puntualizó María de Jesús Rodríguez Vásquez, secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (Catev), quien dijo que hay enojo en el sector porque no está contemplado el servicio en el reglamento general de Tránsito ni en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

“Es un error que se les permita prestar ese servicio, sólo bajando una App porque no están dentro del reglamento, ni deberían de contar con la autorización de las autoridades correspondientes”, asentó.

Foto: Cortesía | @UberMexico

La representante que tiene afiliados a 130 secciones de taxistas en el Estado a la CATEV, así como a prestadores del servicio de transporte mixto rural, dijo que están molestos porque son muchos los trabajadores del volante que resultarían afectados ya que como concesionarios tienen obligaciones, pero también tienen derechos. Entre sus obligaciones están pagar por la concesión, cumplir con el reglamento de las autoridades de Tránsito y del gobierno del Estado, así como pagar impuestos y contar con seguro de accidentes porque cuando no lo tienen deben pagar multas altas.

En materia de seguridad, opinó que no se sabe si será más seguro utilizar ese servicio o no, pues podría resultar contraproducente y que quizá lo único que ofrecerían como un plus sería comodidad.

En ese contexto pidió que las autoridades regulen a quienes pretenden transportar a personas y les metan a un régimen fiscal como los demás prestadores del servicio que a pesar de la crisis no dejaron de cumplir con sus obligaciones para mantener el derecho a dar el servicio.

Concluyó que desde hace años se rumoraba que llegarían al estado por lo que las centrales de taxistas se han organizado debido a la competencia que representan sobre todo porque al no estar regulados por el estado ni el reglamento de Tránsito no estarían sometidos a las mismas obligaciones, lo que no se vale.

Con información de Celia Gayosso