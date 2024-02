Familiares de cafetaleros demandados por AMSA envían carta al gobernador

La Comisión de Familiares de los cafetaleros que fueron acusados por la empresa Agroindustrias de México (AMSA) por el presunto delito de estragos debido a un incendio del beneficio de dicho corporativo, enviaron una carta al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, para pedir que la Fiscalía General del Estado reciba las pruebas presentadas por la defensa.

En el escrito, firmado por los integrantes de la Comisión, 51 Colectivos y organizaciones, y 70 representantes, académicos, periodistas y ciudadanos, señala que a más de ocho meses de haber iniciado el proceso legal contra los cafetaleros la Fiscalía no ha recibido las pruebas y testimonios de parte defensora.

¿Qué dice la carta que familiares de cafetaleros enviaron al gobernador?

El escrito, recibido el martes 6 de febrero en la oficina del gobernador, indica que a pesar de que cinco de los acusados ya fueron puestos en libertad, su proceso legal continua.

“Ya van ocho meses que se ordenó la aprehensión de doce cafetaleros que fueron acusados por la empresa Agroindustrias de México (AMSA) de haber cometido un incendio en su beneficio de café en Ixhuatlán del Café el 24 de enero de 2022. Cinco de los acusados fueron detenidos el 26 de mayo de 2023 y mediante acciones legales fueron liberados, pero sigue el juicio”, señala el documento.

Al respecto, el escrito señala que no se han recibido las pruebas y testimonios con los que la defensa demostrará que los acusados no estaban en el lugar del incendio y, por tanto, no cometieron mencionado acto.

Además, se acusa que la empresa presuntamente ha presentado documentos falsos con los cuales señaló a los cafetaleros del incendio registrado.

“La empresa ha presentado testimonios falsos para la acusación en lo que se considera una venganza porque muchos productores de café protestaron en enero de 2022 por la baja arbitraria de los precios del café pagados a los productores”, menciona el documento.

De la misma forma, se manifiesta que los productores y sus familias atraviesan por una situación económica complicada y de salud “como resultado de la acción que ha hecho la empresa y la constante intimidación que siguen realizando”.

Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Al pedir que exista justicia para los cafetaleros y sus familias, debido a la situación en la que se encuentran, solicitaron al gobernador intervenir.

“Como cabeza del estado de Veracruz es muy importante que usted pueda ver con la Fiscalía que se reciban las pruebas y testimonios de los acusados. Consideramos que se demostraría su inocencia y por lo tanto la Fiscalía debería iniciar el proceso de desistimiento de la acusación, que se termine el juicio, se dé la exoneración de los acusados y que tengan su libertad plena”, agrega el documento.