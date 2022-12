“¿Dónde está mi niña?”, familiares de Fátima exigen dar con su paradero

A 11 días de la desaparición de la adolescente de 14 años Fátima Cristal González en el municipio de Villa Aldama, sus familiares siguen sin saber de ella y las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado no avanzan.

En conferencia de prensa, acusaron que a pesar de que la propia familia ha entregado pistas y hasta un número de teléfono que tenía la niña, no tienen mayor información dijo su tía Guadalupe Rubí Romero González.

Por ello, acompañada de la madre y abuela de la menor, exigió a las autoridades de procuración de justicia, a las autoridades del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal, que "así como han apoyado a Debanhi Escobar, muevan cielo, mar y tierra para encontrar a la jovencita".

“Nadie me ha dado una respuesta, no tengo un indicio certero para seguir, a los amigos, las amistades, a las autoridades del municipio de Villa Aldama, a la alcaldesa Guadalupe Romero, le exijo que investigue junto con la Fiscalía, han hecho sus búsquedas, pero, aunque por protocolo tengo que recibir la información y yo pasarla a la Fiscalía, no brindan nada”.

¿Cuándo desapareció la joven Fátima Cristal González?

Recordó que Fátima Cristal González está desaparecida desde el pasado 9 de diciembre a las 3 y media de la tarde a escasas dos cuadras de llegar a su domicilio, posterior a acudir a un evento navideño en la escuela.

“Hubo un desfile, una pastorela, le pide permiso a mi mamá (abuela de la menor con quien vivía) para quedarse un rato más a convivir con sus amigas como usualmente lo hacía, se quedaba una o dos horas. La niña no llega a la hora que se indicó; me avisaron ‘la niña no está’, empiezo a comunicarme con sus amiguitos a través de Facebook, ella no tenía celular porque estaba castigada, los últimos dos celulares los había roto, empezamos a recabar información (…)”.

Narró que hasta ese momento pensaron que se trataba de una travesura y que era una “ida de pinta”, pero desde el primer momento empezó a recibir llamadas de extorsión.

Guadalupe Rubí reclamó la falta de personal en la Fiscalía General del Estado, como ministeriales, periciales para agilizar sus protocolos y hacerlos más eficientes.

“¿Por qué si pueden hacer más con la tecnología y con lo avanzado que está todo, no lo agilizan? ¿por qué esperan a que nuestros familiares aparezcan muertos, por qué se enfocan más en presentar informes y estadísticas y no se conmueven por el dolor de los familiares, a diario vemos esto?”.

Agregó que en esta búsqueda de su sobrina ha descubierto que en los municipios aledaños como Villa Aldama, Altotonga, colonia Libertad y Perote es un punto rojo donde esos grupos delictivos se acercan a las comunidades en donde son pueblos sin ley, “donde las autoridades no hacen recorridos, no hay proximidad ciudadana, donde la gente tiene miedo a decir lo que vieron, lo que escucharon, no avisan, no tienen la educación de reportar, no hay redes de vigilancia vecinal, la gente está tan mal informada que no hemos podido dar con nuestra niña”.

Solicitamos su colaboración para localizar a la adolescente Fátima Cristal González Patlas, cualquier información contactar al número y/o correo que aparece al margen de este boletín.#VillaAldama #Perote #Xalapa @botDesaparecidx pic.twitter.com/qOxbNhl2jI — Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (@cebver) December 12, 2022

“La fiscalía no ha enviado a personal ministerial a investigar, solo en algunas ocasiones, ellos mismos dicen que tienen tantas carpetas de investigación, no asignan unidades de búsqueda a cada desaparecidos, porque no destinan recursos a las personas. Las autoridades no son nada empáticas, al poner la denuncia lo primero que me dicen ‘se fue con el novio’, ¿por qué nos atacan de esa manera? ojalá sea eso y lo único que salga sea con su embarazo, pero si no es así, pero si se trata de una red de blancas, ¿Dónde está mi niña? yo no quería hacer esto, estábamos esperando los protocolos, me pidieron no hacer escándalo, nos han estado apoyando, pero no es suficiente”.