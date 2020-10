Familiares temen por integridad de seis jóvenes detenidos en Papantla

Papantla, Ver.- Habitantes de la comunidad de la Galeana perteneciente al municipio de Gutiérrez Zamora, señalan que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado detuvo de manera arbitraria a seis jóvenes la mañana de este lunes, en el camino que conduce a la localidad de Barriles también perteneciente al municipio ribereño, por lo que temen por su integridad física ya que no saben nada de su paradero.

Ante esta situación decidieron manifestarse en las instalaciones de la IV región de la policía del estado, donde los uniformados se negaron a dar información sobre la detención de los seis jóvenes, de igual manera los familiares dijeron que tampoco en la Unidad Integral de Procuración de Justicia, saben sobre estos jóvenes, ya que no han sido puestos a disposición de esta dependencia.

"Tememos por nuestros familiares, porque la Policía del Estado desaparece a los detenidos, ellos solo dicen es que son sospechosos, pero no dicen de que, es por ello que nosotros tenemos miedo de que nuestros familiares no aparezcan, ya que no sabemos nada de que ellos desde que los detuvieron".