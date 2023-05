Garrafones, única opción para familias xalapeñas sin agua

Tras días de no tener agua, ir a llenar los garrafones a las purificadoras para tener líquido para los quehaceres cotidianos como hidratarse, cocinar, lavar trastes, trapear, bañarse y hasta para el baño, ha sido la única opción de muchos xalapeños que soportan hasta una semana sin una gota en sus llaves.

En estos días se puede observar que llegan personas que llenan hasta seis garrafones o más para enfrentar la carestía; al respecto, Carlos Rojas Vidal, propietario de una de las purificadoras que funciona en la colonia Emiliano Zapata, expone que efectivamente la falta de agua le ha pegado a muchas familias que buscan surtirse.

¿Demanda supera la oferta de agua?

“Pero resulta que también nosotros nos quedamos sin el líquido porque la demanda nos supera y también estamos con los tandeos que han empezado a prolongarse por más días”, dijo. Comenta que en su caso la purificadora que tiene en su vivienda es pequeña y no cuenta con los suficientes tanques de almacenamiento, “por lo que sí tenemos muchos clientes pues se acaba el agua en un solo día, así que el tema es complicado para todos en Xalapa”.

Trabajo hay mucho para las purificadoras en este mes de tandeos y falta de agua en la ciudad, situación que ha afectado a distintos fraccionamientos y colonias, “pero es de doble filo porque no tenemos suficiente agua para abastecer la fuerte demanda”.

“Si no tenemos materia prima pues dejamos de trabajar y eso es una realidad para todas las empresas de agua. La situación es que el primer día del tandeo tenemos a muchas familias que vienen con todos los garrafones que tienen, pero se nos acaba el agua y hay que cerrar, no damos servicio al segundo día y ya no vendemos”, asegura.

El comerciante explica que es obvio que las familias buscan abastecerse de suficiente líquido que les permita lavar sus trastes, bañarse y limpiar los baños, que es lo más urgente en cada vivienda.

Indica que este año la situación ha sido la más dramática, porque otros años no había ocurrido, “los tandeos eran menos largos por lo que las familias alcanzaban a surtirse para cubrir todas las cuestiones básica, peso en esta ocasión han sido demasiados los días en que no les ha caído el líquido”.

No a todas las familias les han beneficiado los tandeos | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Recuerda que estas empresas pagan tarifa de agua industrial, es decir, nos cobran caro por lo que nosotros no desperdicia el líquido sino que lo reutilizan, como es el caso de la que usan para lavar los garrafones antes de llenarlos.

Acepta que los tandeos han rebasado la capacidad de atención de negocios pequeños como el que ellos tienen en su vivienda.

¿Cómo le hacen familias para comprar garrafones?

Por su parte, Eduardo Carrasco, habitante de la colonia Emiliano Zapata, comenta que en su caso su familia de hacer un gasto extra para llenar los seis garrafones que tienen cada día, “porque no tenemos agua desde hace una semana”.

En su caso su familia son cinco integrantes que requieren tomar agua, cocinar, bañarse, lavar trastes, trapear y limpiar los baños, “lavar la ropa será hasta que regrese el agua a su vivienda”.

Comenta que hace dos semanas se quedaron ocho días sin agua en su casa, “entre los vecinos nos repartimos una pipa de agua que envió el Ayuntamiento, pero ese líquido solo sirve para lavar pisos y el baño, porque no se sabe si es potable”.

Ahora nuevamente llevan cinco días sin agua por lo que están gastando 90 pesos diarios en llenar 6 garrafones que sirven para tomar, cocinar, bañarse y lavar los trastes”.

Hasta en taxis se llevan los garrafones

En algunas de las purificadoras como una que se ubica en la zona de El Dique se puede observar que llegan personas en taxi para llenar todos sus garrafones de agua potable.

La señora María Segovia, quien dice habita en la calle Honduras comenta que en su casa ha faltado el agua tres días y como cuenta solo con un tanque pequeño pues ya se le acabó, “por lo que opté pagar un viaje para que me carguen los garrafones de agua limpia para satisfacer las necesidades básicas de su familia”.

Comenta que en su caso también el lavado de la ropa deberá esperar porque requiere mayor cantidad de líquido, “o compro la comida o agua para la lavadora, así que espero que pronto regrese al agua a mi vivienda, pero lo que ya es claro es que esta situación se agudizará en las próximas semanas”.

Por su parte, en la lavandería Acua Pro comenta que en su caso tienen tanques de almacenamiento por lo que hasta el momento han podido funcionar de forma regular.