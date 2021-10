Filtran audio de alcalde de Veracruz, "intervino en elección"

El presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, habría intervenido en el pasado proceso electoral del ayuntamiento de Veracruz, denuncia un empleado de confianza que filtró un audio en la que se escucha la voz del edil e hizo llegar una carta a la Redacción.

El empleado municipal detalla que horas antes de las votaciones de junio pasado varios colaboradores recibieron un audio del munícipe en el que fueron persuadidos para apoyar la candidatura de la cuñada del alcalde, Patricia Lobeira de Yunes.

“Es vergonzoso escuchar horas antes de la jornada electoral al alcalde, decir que tendremos a una presidenta municipal electa, faltando a la ley, sin respetar a los veracruzanos y obligándonos a ser parte de una red de delincuentes, de la que yo no quiero ser parte”, señala.

Añade que se trata de un mensaje que recibieron los empleados del círculo más cercano al alcalde Fernando Yunes Márquez, el sábado anterior al día de la votación, para que a su vez lo reenviaran a al personal.

En el audio se escucha la voz del munícipe expresar que se está frente a un “reto difícil” como otros a los que se han enfrentado como equipo pero que lo iban a saber superar como muchos otros. Además, les asegura sentirse tranquilo de estar en las mejores manos ya que tenía a un gran equipo de generales, de coordinadores y de gente en cada colonia, fraccionamiento y calle del puerto de Veracruz.

“Yo les quiero decir que estaré muy pendiente como siempre lo he estado, que voy estar desde muy temprano hasta la hora que terminemos todos como equipo pendiente de que todo funcione bien, que tengan la tranquilidad ustedes y su equipo de trabajo que nosotros estamos haciendo todo lo necesario para que las cosas salgan con tranquilidad, con calma, que la gente pueda ir a votar en un completo ánimo de que las cosas estén mejor, de que estén bien en Veracruz”, se escucha decir al edil en el referido audio.

De acuerdo a quien hizo llegar la grabación, la decisión de revelar este audio la tomó tras escuchar a la alcaldesa electa, Patricia Lobeira, declarar que “el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) no tiene los elementos suficientes para tirar la elección municipal” en donde se colocó como virtual triunfadora. “Gracias por su comprensión de no revelar mi identidad y no creo que sea necesario. Los veracruzanos no nos merecemos esto y creo que es mi responsabilidad darlo a conocer”, concluye el empleado