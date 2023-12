Con frío y muchos gastos, así despiden los xalapeños el 2023

Xalapa, Ver.- A solo tres días de que concluya el 2023, centros comerciales y mercados de la capital del estado registran poca afluencia. “Están fríos y gastados”, mencionan vendedores.

“Nosotros también estamos fríos”, dicen comerciantes instalados en las calles Clavijero y Altamirano, en las inmediaciones del mercado Jáuregui, quienes con gorros, chamarras y cobijas en las piernas esperan que mejoren sus ganancias.

Local Venta de productos esotéricos sube un 70% por Fin de Año

“Están bien bajitas. Yo creo que ya se acabaron los aguinaldos; el jalón que esperamos es por el de Día de Reyes”, expresa Martín Acosta Ruiz, quien vende piezas de yeso y juguetes para niñas y niños.

Su percepción no está del todo alejada, quienes caminan por las calles de la capital del estado comentan que han salido por cumplir con sus trabajos o por hacer una compra urgente.

El 29 de diciembre, en mercados y supermercados hay algunos clientes pero no por cenas de año de nuevo, sino para hacer sus despensas.

Comerciantes con gorros, chamarras y cobijas en las piernas esperan que mejoren sus ganancias | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Se me están acabando los días. Yo entro el 2 de enero y me tengo que preparar para no andar a las carreras”, comparte Liz Ochoa, quien optó por salir para “no lidiar” el 31 de diciembre; en otros años, dice, le han tocado largas filas.

“Yo sí estoy bien gastado. Tenía pagos pendientes y unas deudillas. Pagué una parte y así me arrancaré el año nuevo. Pienso que casi todos andamos en las mismas, ya qué le hacemos”, expresa Luis, profesor de educación básica quien toma la vida con humor.

En mercados y supermercados hay algunos clientes pero no por cenas de año de nuevo, sino para hacer sus despensas | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Me mandó la patrona por pan y ni modos. Me tuve que abrigar porque hasta eso, el frío no te deja hacer mucho”, declara el docente, en fila para comprar café molido, uno de los pocos lugares donde se ve movimiento.

En Xalapa, el Frente Frío número 20 hace de las suyas. La necesidad hace que quienes no tengan auto, esperen el transporte público hasta por 30 minutos. Los usuarios se quejan, pues expresan que en días normales tardan por el tráfico y ahora, porque han reducido las corridas.

“Tardan en pasar y no queda de otra más que esperar, porque ya no hay para taxi”, declara un usuario del transporte de la Ruta 2; lo mismo dicen quienes esperan el autobús que los llevará a la avenida Xalapa o al Artículo 3º.