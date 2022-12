Flujo de migrantes no ha bajado y ahora vienen de más naciones: Las Patronas

Córdoba, Ver.- Contrario a lo que señalan autoridades migratorias sobre que el flujo de migrantes se ha reducido, Norma Romero Vazquez, coordinadora del grupo Las Patronas, precisa que durante este año el paso de personas con situación migratoria irregular en nuestro país se ha incrementado.

Incluso destaca que se ha diversificado la nacionalidad de los mismos, pues en años anteriores la mayoría de los que pasaban por esta zona provenían de países centroamericanos como Guatemala, Honduras, El Salvador o Nicaragua y actualmente han detectado algunos provenientes de Sudamérica cómo Venezuela, Colombia e incluso de Cuba.

“Muchas autoridades dicen que los migrantes ya no se ven porque no están pasando, pero nosotros si los estamos viendo tanto al pie de las vías como en nuestro albergue, entonces a veces se comentan cosas que nosotros decimos son mentira, porque si no hubiera migrantes nosotros ya no estaríamos en el albergue” comenta.

Y señala que otra cosa que se ha detectado, como grupo de apoyo a migrantes, ha sido que las autoridades mexicanas están otorgando refugio a migrantes, pero no le dan el seguimiento correspondiente lo que provoca una sobresaturación de refugiados.

“Hay bastante migrante que ahorita se le está dando el refugio, pero realmente las estancias se están llenando y es ahí muchos de ellos están buscando otro espacio para permanecer nuestro país mientras sale la documentación que requieren para regularizarse en México".

¿Es buena la atención que reciben los migrantes en México?

Romero Vázquez señala que es bueno que el país les dé el refugio, pero no basta con eso, pues se les deben brindar las facilidades para que su estancia en nuestro país sea digna, pues muchos vienen en situaciones físicas complicadas y con su salud deteriorada y aquí solo se les retiene en trámites.

Reconoce que actualmente se ha visto un mayor flujo de familias completas que han salido de sus casas para buscar el mal llamado sueño americano e incluso continúan su viaje a pesar de ser víctimas de asaltos y de una persecución por parte de autoridades de seguridad y migratorias del país.

“El migrante sigue pasando, es mentira que el migrante ya no va a subir porque realmente su situación es complicada en su país”, dice al señalar qué hay días donde el comedor de Las Patronas ha atendido hasta 25 personas al día y algunos otros más que pasan a bordo del tren.

