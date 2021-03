Fuera el machismo de los sones jarochos

Xalapa, Ver.- Es importante tener toda la tradición presente en nuestra vida, pero no toda es digna de ser reproducida porque hay sones jarochos que reproducen el machismo, la discriminación y una escala moral y estética en la que no estamos de acuerdo en seguir, asentó la decimista, versadora y escritora Karen García Muñoz, quien abundó que es interesante recuperar algunas partes de los sones, pero no cantar los versos que implican un machismo inherente.

En ese contexto, la licenciada en filosofía oriunda de Tlacotalpan escribe otra versada para esos sones con apoyo de Yisel Solange, Esteban Mora y Tania Eluney y presentan otra forma de cantar el mismo son pero evitando los versos que no desean repetir, como en el son El Gallo que dice “Quisiera tener la dicha, la dicha que el gallo tiene que a toda gallina pisa y a ninguna la mantiene” y lo reinterpretaron así: “Quisiera tener la dicha, la dicha que el gallo tiene que toda frontera cruza y ninguna lo detiene”, con lo que se reivindica una forma geopolítica que va más allá de toda limitante que ofrecen las naciones y estados y se aboga por la libertad del ser humano.

Explicó que se trata de crear versos con contenido social en los que la tradición ayuda a retomar el presente y a redireccionar el presente creativamente.

Cultura Es maestra, decimista y protege a jubilados

El año pasado tuvo la oportunidad de presentar el libro Al pie de la tarima, donde retoma y replantea las tradiciones para ver cuáles son estas diferencias y mostrarlas.

Durante el tiempo que lleva en casa a causa de la pandemia se ha dedicado a grabar videos a través de los que ha difundido las tradiciones, la esencia de sus escritos, así como el trabajo de músicos, bailadoras y bailadores.

Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular → ¡Gratis con un solo clic!

El punto, señala, es no detenerse, en lo cual su hijo Nicolás Trinidad García de nueve años, le invita a estar cada día de diferente manera, y lo más importante es que no ha dejado de crear, pues lo mismo crea videos cortos para aprender a bailar sones que están cayendo en desuso, así como para difundir la labor de las mujeres como una voz que ha estado mitigada en el son jarocho, donde pasa a ser parte secundaria del protagonismo, estos para el Centro Nacional de las Artes (Cenart). “He querido reivindicar a estas grandes mujeres y darlas a conocer para las nuevas generaciones que hoy día no saben quiénes son y que sus formas de vida sustentan una tradición antes socavada y ahora social”, abunda.

Asimismo ha participado en las convocatorias de videos del Fonca e IVEC “Contigo a la distancia”, donde se eligió su documental Al pie de la tarima: un viaje a la tradición jarocha, que espera que en breve esté circulando en redes.

Además ha estado compartiendo videos con experiencias de vida que forman parte de este documental, en el que rescata tradiciones y vivencias, porque “para mí cada vez que se entrevista a un sonero de antaño, se recupera cada voz, tonalidad, y se muestra cómo las mujeres se han manifestado en esta tradición, aunque muchas veces no se les toma en cuenta".

El documental, explica, hace un viaje por la tradición jarocha que inicia en Tlacotalpan con el grupo Corazón de caña, del que forma parte, e interpretan algunos sones que ya casi no se tocan en los fandangos y al devolverlos a la memoria colectiva, aporta su granito de arena.

Concluye que la creatividad también es una necesidad inherente a la existencia humana, por lo que no se puede dejar de crear, de ahí la oportunidad de tomar las diversas formas de la tecnología para seguir haciéndolo.

Concluyó que el tiempo que ha durado la pandemia debe servir de reflexión para que cuando podamos salir pensemos a qué sociedad lo haremos, qué cosas queremos que cambien, es hacia allá a donde se direcciona su escritura, su décima y versada, pues a través de ésta puede expresar la necesidad que tenemos del amor, el respeto a la vida, a la naturaleza, bajo otro entramado que no sea el mismo que hasta antes de este fenómeno epidemiológico.

A la vez sigue dando clases en línea en la preparatoria Alexader von Humboldt, que es una forma de revitalizarse al seguir interactuando con sus alumnos a la vez que les vincula con los filósofos clásicos, con nuestras tradiciones, filosofía y forma de mirar el mundo.