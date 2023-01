Sí habrá futbol profesional... pero no con el nombre de "Tiburones Rojos": Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que, aunque ya no se podrá usar el nombre de “Tiburones Rojos de Veracruz”, porque se administró muy mal el equipo anterior “y nada más nos fregó con el nombre”, pues hay acercamiento serio con un empresario mexicano interesado en regresar el futbol profesional al estado de Veracruz.

El mandatario estatal dijo cumplirán con su compromiso de dejar listo el estado Luis “Pirata” de la Fuente para cualquier inversión que promueva el futbol en las divisiones “más grandes y profesionales que tiene el país” de futbol y tener una derrama económica importante.

“Vamos a hacer que el estadio esté en condiciones, de lo demás no puedo estar declarando mucho, porque creció el interés, surtió efecto este llamado y hay quien quiere participar. Tiene que ser un equipo con aspiraciones a estar en primera división. Se están recibiendo las ofertas, una es propuesta seria”.

En ese sentido, dijo que este empresario tiene el visto bueno de la Federación Mexicana de Futbol, un respaldo económico fuerte para que hagan las contrataciones de buenos jugadores y sea un equipo competitivo.

“Esa va a ser nuestro interés, vamos a esperar que se formule, no puedo comentar mucho porque algunos sacan una cosa, otros sacan otra cosa y hay un personaje que administró muy mal el equipo anterior y nada más nos fregó con el nombre, está sancionado el nombre, no podemos usar el nombre, no solamente por la Federación Mexicana de Futbol sino por la FIFA y no queremos caer en manos de ese tipo de gente”, expresó.

Explicó que buscarán que sea alguien que le sepa al futbol, invertir y hacer buenas contrataciones que además pueda voltear a ver a jugadores veracruzanos.

“Formalmente yo me he unido con un empresario, tiene realizado trámites en la federación. Es una propuesta seria, hay otras, pero se deben analizar, será tal empresa, es una empresa seria, nacional, nivel económico bueno y por lo tanto dijimos adelante”.

¿Se investiga el asesinato del menor en La Perla?

Sobre el asesinato del niño Samuel “N”, a manos de otro menor de 10 años tras un juego de “maquinitas”, dijo que ya hay avances en la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado donde hay responsabilidades bien marcadas.

Confirmó que se está integrando la carpeta de investigación correspondiente y determinar los responsables del hecho.

“Hay un avance, plena identificación de la responsabilidad (…) eso sucede, cuando alguien comete un ilícito, pues huyen, eso ha pasado en otras ocasiones y se ha dado con los responsables, ya se verá”, dijo.

El pasado domingo un menor de 10 años disparó a la cabeza a otro niño por un juego de maquinitas en una tienda de la comunidad El Tecojote, del municipio de La Perla, con el arma de su padre y tras los hechos, el padre del menor agresor escapó con su hijo.

En otro tema, García Jiménez dio a conocer que en diciembre de 2022 y en lo que va de enero de este año se han registrado tres asaltos al transporte público en vías federales.

Señaló que desde el primer hecho se iniciaron las investigaciones y se le solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que deslinde en sus investigaciones, lo competente al fuero común.

En conferencia de prensa dijo que es necesario que la FGR y la Fiscalía General del Estado trabajen de manera coordinada para atender estos delitos.

Asimismo, expuso que en su administración se llevan a cabo los operativos necesarios de vigilancia en las carreteras para disminuir estos hechos delictivos en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, pero descartó que haya focos rojos en este tipo de robos.

Además, rechazó las versiones en el sentido de que Veracruz se ubica en los primeros lugares en asaltos al transporte público y de carga en las carreteras.

“Se quiere exagerar de que Veracruz es el peor y está muy mal, pero de enero a diciembre, todo el año anterior, tuvimos 111 eventos, ni cerca de ser el peor, el Estado de México más de 4 mil; en Puebla mil 200, Michoacán 777, San Luis Potosí 474, Jalisco 318”, dijo.