Gobernador confirma que presidente de la Jucopo del Congreso local está enfermo, no dice si se trata de Covid-19

Aunque el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, está enfermo y tiene tos; sin embargo, evitó decir si se trata o no de Covid-19.

En redes sociales se dio a conocer que Gómez Cazarín presuntamente se encuentra incapacitado por contraer Covid-19, hecho que no ha sido confirmado.

El mandatario estatal fue cuestionado sobre la salud del legislador y al respecto manifestó: Está enfermo, se le oye una tos fuerte.

Indicó que no le corresponde dar a conocer el estado de salud del legislador si no cuenta con su autorización.

“Tiene tos, se le oye una tos fuerte. No olvidemos que estos nuevos contagios de Covid están caracterizándose por la cuestión de afectaciones en la garganta, tos, más que temperatura y dolor de cabeza”, expuso.

Refirió que el pasado martes se comunicó vía telefónica con Gómez Cazarín para tratar temas relacionados con la agenda del Estado.

“Lo que sí les puedo decir es que ayer me comuniqué con él, me dijo: estoy bien, nada más que tengo mucha tos, entonces le dije: no te molesto más y no hables”, comentó.

El diputado no ha tratado el tema de su estado de salud. Su última publicación en redes sociales fue un video en el que respaldó la labor del Gobernador.

En la sesión del día de ayer se conectó de manera virtual únicamente con audio, sin video.