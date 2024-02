La SCJN nos trae de encargo; libera delincuentazos: gobernador

“La Suprema Corte nos trae de encargo”, afirmó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al insistir en que libera a presuntos delincuentes.

En conferencia de prensa recordó que por esa razón convocó el 20 de mayo de 2023 a los ciudadanos a fin de que se manifestaran contra lo que consideró la corrupción de la Corte que su momento “se fueron en avalancha contra Veracruz”.

“Por eso es que yo convoqué a una manifestación pacífica solamente para hacer ver esta situación de cómo la Suprema Corte estaba afectando la tranquilidad de los veracruzanos liberando no delincuentes, delincuentazos; o sea, personas que cometieron homicidios, violaciones, feminicidios (…)”.

Local ¿Reuniones masivas? Secretaría de Salud llama a aplicar medidas sanitarias en periodo electoral

Cuestionado sobre la posibilidad de que esta semana los ministros de la Corte discutan sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva en la entidad, apuntó que desde la Corte se ha permitido la liberación de 45 presuntos delincuentes.

“Yo le digo a la gente que lamentablemente aquí en Veracruz la Suprema Corte nos trae de encargo; o sea libera delincuentes, y pasé una lista, lo que digo lo probé con una lista de haber intentado liberar a casi 45 y esto la gente lo tiene que saber”, dijo.

Por lo anterior, refirió que no le “extraña” que los ministros determinen la inconstitucionalidad de la prisión preventiva que se aplica en el estado de Veracruz.

“No me extraña si siguen con esa estrategia, pero el pueblo ya tiene conocimiento de esto y el pueblo va a ser sabio porque está el plan C y la gente ya sabe en qué consiste el plan C, por fortuna se tiene que transformar el Poder Judicial federal que está lleno de corrupción”.

Reiteró que han observado que hay despachos de abogados que presentan los mismos “machotes” de solicitudes de amparo que luego son avalados por los jueces para lograr la liberación de los señalados.

“No me extraña que intenten eso y otras cosas. Van a estar desesperados porque el pueblo ya tiene claro que hay que transformar a fondo y que los veracruzanos van a decidir SI quieren que estos delincuentes los siga liberando el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte o que se haga justicia a las víctimas”.