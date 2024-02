"Renunciar no es la opción": responde alcaldesa de Acayucan a gobernador

La alcaldesa de Acayucan, Rosalba Rodríguez Rodríguez aseguró que renunciar, pedir licencia o dejar el cargo nunca será una opción de su parte para solucionar la situación de inseguridad que se ha registrado en los últimos años en el sur del estado.

En días pasados la alcaldesa dijo creer que el crimen organizado controla municipios en el sur del estado y que hay quienes buscan obtener el poder por medio de la violencia y el miedo. Tras esas declaraciones, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez consideró que si la alcaldesa no puede con su municipio debe renunciar y pedir al Congreso del Estado que tome las riendas de esa demarcación.

En entrevista para Diario de Xalapa, la alcaldesa, que llegó al cargo abanderada del PRD, señaló que no ha tenido acercamiento alguno con las autoridades estatales, pero sí recibió atención de parte de la Fiscalía General del Estado, donde, a propuesta de los pobladores, presentó una denuncia contra quien resulte responsable por la comisión del presunto delito de extorsión.

“Respeto lo que él (el gobernador) tenga que mencionar desde su nivel de gobierno, pero respecto a lo que sugirió no creo que sea la decisión que una servidora pueda tomar, entendí desde el 31 de diciembre de 2021, cuando tomé protesta que tengo un compromiso, hago lo que está dentro de mis posibilidades, pues apoyo a la ciudadanía y recogiendo sus denuncias, a mí me gobierna el pueblo y me respaldo en el pueblo. Escuché la sugerencia, pero mi respuesta es negativa, renunciar no es la opción”, comentó.

¿Ha recibido alguna amenaza tras las denuncias realizadas?

La alcaldesa manifestó que por secrecía no puede dar a conocer si ha recibido algún tipo de amenaza, tras las denuncias públicas y ante las autoridades correspondientes. “Por secrecía ese tipo de situaciones no las quisiera comentar, la instancia investigadora será la que se encargue de revisar el asunto, me refiero a la Fiscalía, ellos verán qué se puede hacer para que nos sintamos más seguros y para que esta seguridad se extienda a quienes nos debemos, que es la ciudadanía”, expuso.

La alcaldesa de Acayucan, Rosalba Rodríguez Rodríguez dio a conocer que la presencia de corporaciones armadas es común en Acayucan | Foto: Cortesía | Facebook: Gobierno Municipal de Acayucan

“Hemos avanzado en el tema de la Policía Municipal, en el 2008 la seguridad estaba a cargo del Mando Único, después de eso se pone a disposición de la Fuerza Civil y posteriormente de la Policía Estatal, la Policía Municipal se empieza a conformar a partir de que nosotros en el 2022 hicimos una modificación al bando de Policía y Buen Gobierno, el cual ya estaba caduco, necesitaba ser reformado, en sesión de Cabildo reformamos, después tuvimos la oportunidad de ser apoyados por la Marina, institución que nos respalda en el tema de seguridad”, expuso.

Recordó que la demarcación que tiene a cargo cuenta con 43 comunidades, ocho barrios y más de 60 colonias y que cuenta con más de 95 mil habitantes.

En ese tenor, aseveró que se tiene amplia complejidad para poder formar la Policía Municipal, dado que las personas no quieren pertenecer a esta corporación local.

La Secretaría de Gobierno de Veracruz emitió un comunicado donde negó que bandas delictivas tengan el control de algún municipio del sur del estado | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Con cuántos elementos de la Policía Municipal cuentan en Acayucan?

Dio a conocer que a la fecha sólo tiene diez elementos en la Policía Municipal, “todo lleva un proceso, no puedo de la noche a la mañana hacer un policía y mucho menos si no están animados a participar, tampoco los puedo obligar. Hemos estado las convocatorias recurrentemente en radio, la página local y en diferentes medios, pero no reúnen los requisitos y los que lo hacen deciden no continuar”.

Cabe destacar que los delitos de alto impacto suelen ser comunes en el municipio de Acayucan | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Pese a ello, puntualizó que en esta se cuenta con 61 personas responsables de la seguridad del municipio, “son 55 personas de Marina más personal de apoyo, y los diez policías municipales que ya están trabajando en las calles en binomios”.

“Quiero hacer mención a las personas que tampoco es que se haga una fila y todo mundo desee ser policía, también es importante entender que este cargo sólo es para faltas administrativas, es lo que los policías atienden. En estos dos años también hemos entregado patrullas y buscamos ayudar al buen trabajo que la corporación federal está realizando”, comentó.

Sobre los actos delictivos

Al ser cuestionada sobre los actos delictivos registrados en su municipio, la alcaldesa señaló que la ciudadanía le ha dado a conocer hechos de extorsión; sin embargo, existe el rechazo a la denuncia por temor. “Al ser yo la que está frente al gobierno municipal y ser una denuncia recurrente que no aqueja a un solo sector, sino que se registra en todos los niveles se debe actuar, las extorsiones son por medio de un documento o por llamadas”, expresó.

Indicó que decidió hacer pública la situación que se vive en la zona del sur de la entidad, debido a que un medio de comunicación local de manera “subjetiva” estuvo dando a conocer información que no estaba sustentada y manifestaba situaciones en su contra, “generando odio de la población hacia mi persona con lo que me coloca en estado de riesgo”.

Acayucan se encuentra a unos 350 kilómetros de Xalapa | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Además, tengo que atender que hay un antecedente, siempre hay una forma, es una cadena que se aplica, pero es la denostación, buscar que la ciudadanía dé una calificación negativa para después esa descalificación se convierta en un hecho violento que acaba con la vida de una de las personas en cuestión, es por eso que lo manifesté, esa declaración la hice ante medios locales”, expresó.

Mencionó que se tiene el antecedente de dos personas que perdieron la vida, una en 2022 y otra en 2023, “utilizando el mismo método, además de que han sucedido otros actos, no fue una agresión a nadie y tampoco denosté el trabajo de nadie, lo que dije fue lo que había ocurrido y los hechos sucedidos”.

“Fue para protegernos todos, el hecho de que las personas evitan denunciar, sólo se hacen grupos de teléfono, pláticas privadas o responden a la petición que hace la otra parte cuando extorsiona que es la solicitud de un recurso económico o con irse del lugar, es lo que vivimos en su momento, yo hablé de lo que vivimos y de lo que la gente me dice”, comentó.

La presidenta municipal de Acayucan, Rosalba Rodríguez, recientemente denunció que estaba siendo presionada por grupos delincuenciales | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Ante ello, puntualizó que sí cuenta con seguridad personal, “tengo algunos jóvenes que son de ayudantía y prestan ese servicio, no sé qué mala interpretación se le dio al tema y por eso después solicité el diálogo, como también lo mencioné, creo en las instituciones, en que la gente debe ser escuchada, el derecho de audiencia lo tenemos todos, yo pedí que se me permitiera plantear la situación como es, una no puede dar nombres o hacer una aseveración porque estamos en la alcaldía, sería distinto si fuera de manera personal”.

En defensa de su labor

La alcaldesa defendió la labor que ha realizado durante los dos años que ha estado al frente de la administración municipal. Al respecto, indicó que se le apuesta a la educación mediante apoyos y servicios de alimentos desde el nivel de preescolar.

Integrantes de grupos delictivos han atacado incluso a corporaciones armadas y funcionarios | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Además, expuso, se dan subsidios a fertilizantes y semillas de maíz, a fin de beneficiar la economía que permita a los menores y jóvenes continuar con sus estudios.

En el área del arte, manifestó, se ha logrado el desarrollo y el rescate de la cultura de la zona sur de la entidad. “Hemos logrado mejorar el alumbrado público y tener calles pavimentadas para que tengamos la oportunidad de que los jóvenes al salir de sus escuelas regresen a sus casas de manera segura, es cierto, nos falta mucho, pero estamos trabajando para lograr mejoras”, expuso.