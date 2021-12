Gobierno estatal podrá pedir préstamos por $8 mil 145 millones, en 2022

La aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 contempla un endeudamiento de 8 mil 145 millones 791 mil 950 pesos.

Para el próximo ejercicio fiscal se propone un presupuesto de 135 mil 763 millones 199 mil 169 pesos, de ese total, se pretende contratar un crédito de hasta un 6 por ciento.

Leer más: Les quitan 50% de sus participaciones a partidos

El documento señala que dicho endeudamiento será destinado exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, por insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Local

Se trata de préstamos que no rebasen el periodo constitucional de la Administración y puede utilizar como garantía de fuente de pago, los ingresos que deriven de programas, ramos o aportaciones de apoyo instrumentados por el Gobierno Federal.

De acuerdo al Artículo 8 de la Ley de Ingresos señala que: se autoriza al Ejecutivo del Estado para que conforme a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y en el Libro Quinto del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contraiga un endeudamiento neto hasta por un monto equivalente al 6.0 por ciento de los Ingresos Totales aprobados en la presente Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, que se estiman obtener en el Ejercicio Fiscal de 2022, en términos de la presente Ley, para ser destinado exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal, conforme a lo mencionado en el artículo 31 del Capítulo II denominado De la Contratación de Obligaciones a Corto Plazo, establecido en la citada Ley de Disciplina Financiera.

Al respecto, el diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, aseveró que dicho artículo “sólo confirma que esta administración se volvió adicta a la deuda pública, y de un inicio eficaz se está tornando en un vicio sin control”.

Consideró que se sigue pidiendo dinero para reestructurar deuda pública, para pagar insuficiencias presupuestales, hacer obra pública y se han utilizado todas las razones legales para seguir pidiendo deuda pública “con la irresponsabilidad de que todo es culpa del pasado”.

“Pese a lo que se dice, no hay obra pública, no hay servicios de salud, no hay educación de calidad, no hay empleo, no hay seguridad pública y se desconoce en qué se usa el dinero que han solicitado y la deuda sigue incrementando”, dijo.