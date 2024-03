Grupo MAS pide intervención de la Guardia Nacional para obra de acueducto

Veracruz, Ver.- Hasta que haya condiciones de seguridad, el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupa MAS) retomará los trabajos de construcción del acueducto que llevará agua del Río Cotaxtla al Jamapa en época de estiaje y cuyo retraso cumple ya los 40 días.

¿Por qué Grupo MAS pide a la Guardia Nacional para la construcción del acueducto?

Fabián Zakimi, director general del Grupo Más, detalla que aunque cuentan con un amparo para continuar el proyecto solicitaron protección de la Guardia Nacional tras el descontento que existe de los pobladores de algunas comunidades.

Refirió que no reanudarán los trabajos hasta que se cuente con la seguridad para no arriesgar a los trabajadores, ya que durante este fin de semana se tuvieron dos incendios en la zona.

“Estamos tramitando una solicitud ante la Guardia Nacional, pero, insisto, hasta que no tengamos esa seguridad, no vamos a continuar (…) Tuvimos dos conatos de incendio el fin de semana, no el anterior, sino el otro, afortunadamente los pudimos sofocar, ya hemos presentado las denuncias penales correspondientes para que se deslinde responsabilidad, lo llamativo es que fueron sobre el derecho de vía y en donde estamos trabajando”, expuso.

El directivo detalla que aunque cuentan con los permisos a nivel federal (SCT y Semarnat), requieren también el uso de construcción de 150 metros para acceder por parte del ayuntamiento y el permiso de Comisión Nacional del Agua para extraer agua, de la cual ya cuentan con un punto técnico favorable y concluyendo los estudios.

Sin embargo, advierte que de no autorizarlos no podrían culminar los trabajos de la tercera toma del Río Cotaxtla y eso implicaría que el 40 por ciento de la zona conurbada enfrente un posible desabasto de agua por el estiaje que se estima inicie en abril.

“Si tuviéramos el permiso en corto tiempo podríamos terminar tal vez no antes del estiaje, pero apenas iniciando. Hay algunas formas que podemos abatir plazos en el método constructivo, trabajar 24 horas, etc.”

Grupo MAS advierte que no reanudarán los trabajos hasta que se cuente con la seguridad para no arriesgar a los trabajadores | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Al momento, el avance del proyecto es de un 30% aproximadamente, “estamos trayendo tubería, trayendo los subcontratistas, y con la autoridad con la gestión de los permisos porque bueno es lo que podemos avanzar”, reportó.

En ese tenor, el entrevistado aclaró que el agua que tomarían del afluente del Cotaxtla, sería únicamente en época de estiaje, es decir, para cubrir el déficit que se podría durante los meses que se registra dicho fenómeno.

“Aproximadamente la toma sería de 13 millones de litros y con ello los ciudadanos ya no ocuparían pipas, por lo menos para el tema del estiaje, puede haber temas puntuales eso no lo podemos quitar de encima”, comentó.

Finalmente, el director general del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) indicó que esta tercera toma no perjudicaría la dotación de agua ni las actividades ganaderas y agropecuarias de aquella zona.