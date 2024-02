Indispensable concretar proyecto para traer agua del río Cotaxtla al Jamapa: CCE

Veracruz, Ver.- Ante la posible escasez de agua que pudiera darse con la llegada de la temporada de estiaje, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la zona conurbada, Edi Alberto Martínez Tejeda, hace un llamado a Grupo MAS y al ayuntamiento de Medellín para destrabar el proyecto de construcción del acueducto para traer agua del río Cotaxtla al Jamapa.

Advierte que si no concluye el proyecto habrá complicaciones, no solo para los empresarios, sino para la ciudadanía en general, ya que se avecina la temporada de estiaje.

Te puede interesar: Reconocen que los recursos son insuficientes para atender el problema de la sequía

“Que se lleven a cabo las obras necesarias para que la ciudad tenga abasto suficiente de agua. A veces decimos que se fue el agua pero a veces es que la presión que llega es baja e incluso en esta temporada y eso que no inicia el calor fuerte. Eso nos preocupa”, admite.

Local "De 3 mil a 5 mil", advierten inspectores de Ganadería por cuotas para dejarlos trabajar

Es por ello que informa que en breve habrá una reunión entre la dirección de Grupo MAS, autoridades locales de Medellín de Bravo y la cámara empresarial que preside para

"Es una situación que nos debe preocupar a todos, no solo al sector empresarial. La información que nosotros tenemos es la de los medios de comunicación y en próximas fechas tendremos una reunión con grupo MAS y el ayuntamiento de Medellín, les adelanto que se está gestando en este momento y después hacer una rueda de prensa para darla a conocer", manifiesta.

El empresario comenta que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río la problemática no es la falta de agua sino la existencia de infraestructura para hacerla llegar a las casas y comercios.

"Yo en varias ocasiones he manifestado que no estamos de acuerdo con el servicio del agua y con la calidad del agua, eso también hay que decirlo, pero también hay que decir que hace falta infraestructura y si estamos reclamando que necesitamos el servicio y que sea eficiente no podemos decir que estamos en contra de esto, estamos a favor de éstas obras", dijo el empresario.

Advierte que si no concluye el proyecto habrá complicaciones, no solo para los empresarios, sino para la ciudadanía en general / Foto: Raúl solis | Diario de Xalapa

El entrevistado destacó además la importancia de que la población se concientice ya sobre el cuidado del agua, porque es un recurso que en los últimos años se ha escaseado en varias partes de la república y aunque Veracruz es un estado rico en el tema del agua, si no existe una buena gestión de este recurso, podríamos estar enfrentando problemas de abasto.

Hay que recordar que la tercera toma del Río Cotaxtla contempla un acueducto que tendrá cerca de 3 kilómetros, será subterráneo. La inversión total de la obra de 100 millones de pesos, al momento entre equipo y maquinaria se ejercieron 70 millones de pesos. También se contrató personal pero se mantienen detenidos esperando a que se pueda dar continuidad en la parte de Medellín.

¿Cuántas colonias se verían beneficiadas con el proyecto?

Este proyecto es encabezado por Grupo Mas y cuenta con la "prefactibilidad técnica" de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), beneficiaría a más de 180 colonias de la zona conurbada Veracruz - Boca del Río- Medellín.

El sistema actual de agua abastece el 45 por ciento con agua del Río Jamapa por lo que se requiere una nueva línea de captación.