Madre pide ayuda para localizar a su hijo que viajó a Tampico

Veracruz, Ver.- Una angustiada madre pide a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) agilizar la búsqueda de su hijo Luis Daniel Velázquez Martínez desaparecido desde el 14 de diciembre del presente año cuando viajó a Tampico, Tamaulipas por un empleo como conductor.

En entrevista, Guadalupe Anahí Velázquez relata que su hijo de 17 años viajó de Xalapa a Tampico el pasado jueves 14 de diciembre y tuvo comunicación con algunos familiares hasta la madrugada del 19 de diciembre.

Reconoce que su hijo no le dio muchos detalles del trabajo que realizaría en aquel Estado y solo se limitó a decir que trabajaría como chofer.

“Él se había ido con mi mamá porque tuvimos una discusión, era muy rebelde y yo siempre trataba de aconsejar, de hablar con él, pero se enojaba, estuvo unos días con mi mamá en Xalapa y nos dimos cuenta que se fue porque subió un estado donde decía que iba a Tampico para tener una mejor vida”, explica.

Menciona que los días siguientes, el joven tuvo comunicación con la abuela, su novia y un amigo hasta que en la madrugada del martes se desconectó de las redes sociales.

“Tenemos la certeza de que llegó a Tampico porque tuvo comunicación con mi mamá, con su novia y con un amigo, de hecho su amigo le marcó en la madrugada y dice que mi hijo le dijo que lo esperara porque le había hablado el patrón, su amigo todavía lo espero en la línea pero pasaron 15 minutos y ya no volvió”, menciona.

¿Por qué la madre pide el apoyo de la FGE?

La afligida mujer refiere que hace un par de días encontraron unas notas informativas donde aparecieron los cuerpos de dos jóvenes; uno de ellos sin identificación por lo que teme que pueda ser su hijo.

“Hace unos días la novia de mi hijo encontró una nota de que aparecieron dos cuerpos, uno de ellos no tenía identificación, mi hijo era menor de edad y no tenía ningún documento, tengo angustia de que pueda ser él, no es muy clara la imagen, está muy golpeado e hinchado pero siento que se parece, no sé si es mi corazón de madre o lo estoy confundiendo pero quiero tener la certeza”, expone.

En ese sentido, la madre de familia demanda a la FGE a verificar con las autoridades de Tampico para descartar la posibilidad de que pueda ser su hijo.

Insta a que se hagan los estudios de ADN para terminar con la angustia.