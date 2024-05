Habitantes de Paso Ladrillo bloquearon carretera para exigir agua potable

Habitantes de la localidad de Paso Ladrillo, del municipio de Emiliano Zapata, la tarde de hoy bloquearon la carretera Las Trancas-Coatepec, pues dicen tener más de 15 días sin el servicio de agua potable, por lo que tomaron la decisión de cerrar la circulación vehicular para exigir les brinden el servicio.

Una de las personas que se manifestó este día, quien dijo vivir en la privada Las Palmas de la localidad de Paso Ladrillo, expresó que se manifiestan porque tienen aproximadamente 15 días en el servicio de agua potable.

Además, señaló que han hablado a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), de Xalapa y no han recibido respuesta alguna, incluso refiere han realizado llamadas, “y pese a los varios reportes no han hecho nada”. Es por eso que bloquearon la carretera Trancas-Coatepec para manifestarse.

Expresó que realizan el bloqueo para exigirle a las autoridades el servicio, no solo de Xalapa sino también de Emilano Zapata.

¿Han tenido cobros pero a no contar con el servicio de agua?

Mostró un recibo con la cantidad de más de 2 mil pesos, sin embargo, dijo no cuentan con el servicio.

"Cómo es posible que nos estén cobrando; mi recibo me llegó de 700, cobran saneamiento, servicio sanitario y no tenemos ese servicio, no tenemos drenaje", indicó.

En el bloqueo la señora señaló que hubo un diálogo con Jesús Herrera Caro, delegado de Política Regional de Emiliano Zapata y con Jorge Morales Martínez, encargado de operador de fugas.

"Ahorita se fueron con unos vecinos para abrir las llaves de paso, pues manejan tandeos, pero no los respetan; hoy debíamos tener agua, el martes no nos respetaron y ya llevamos 15 días. A algunos vecinos sí nos llega agua, pero un día o dos no abastece para todos, solo llega algunas calles y a nosotros nos las tienen que dejar por lo menos cuatro días", señaló.

Puntualizó que no se moverían hasta que les brindarán el servicio, pues dice les han mandado pipas con agua sucia, por lo que no pueden bañarse, porque podrían tener una infección.

"No es posible que nos estén mandando agua que no nos sirve; nosotros necesitamos agua limpia, pero lo que queremos es el servicio, porque los recibos ayer nos llegaron y no hay agua y cómo es posible que nos den un recibo tan caro y no hay agua”.