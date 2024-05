Vecinos de Boca del Río también empiezan a padecer la falta de agua

Boca del Río, Ver.- Vecinos del fraccionamiento Jardines de Mocambo, en Boca del Río denuncian la falta de agua desde hace varias semanas y que tampoco cuentan con el apoyo de pipas para satisfacer sus necesidades de higiene.

María del Carmen Espinoza Ayala, jefa de manzana del fraccionamiento antes mencionado, informó que desde hace un mes empezaron a padecer por la falta de agua, afectando a más de 200 familias.

Mencionó que hubo un aviso de la Comisión de Agua en Boca del Río (CAB) de que el suministro sería tandeado como parte de la época de estiaje, sin embargo la realidad es que no han tenido agua en los últimos días.

Explicó que según un aviso del organismo, el servicio estaría suspendido por 22 horas pero ya pasaron varios días y en todo este tiempo ni siquiera les han mandado una pipa de agua.

“Desde abril empezamos a padecer problemas de falta de agua, pero desde hace dos semanas que no nos cae nada, ni una gota, nos dijeron que el servicio sería tandeado, pero suponemos que la feria ganadera que se lleva a cabo cerca está absorbiendo toda el agua y por eso pedimos que nos mandaran pipas pero no nos han hecho, nosotros necesitamos el servicio de agua para atender nuestras necesidades de higiene personal”, dijo.

Los afectados señalan que muchos han tenido que comprar garrafones de agua para bañarse, lavar los trastes y satisfacer otras necesidades.

Según un aviso de la Comisión de Agua de Boca del Río, el servicio estaría suspendido por 22 horas pero ya pasaron varios días/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Hay vecinos que tienen que comprar garrafones para poderse bañar y atender las necesidades más inmediatas, se nos avisó que habría un tandeo pero no tenemos nada de agua, llamamos a los números de la empresa operadora del agua y nos dicen que en 24 horas resuelven y no nos resuelven nada, pedimos pipas y no nos traen nada”, expresó, Alfonso Canseco Barcelata, otro de los vecinos afectados.

Los vecinos piden que la Compañía de Agua de Boca del Río revise el consumo de la feria ganadera que se celebra cerca del fraccionamiento para medir cuánta agua se está consumiendo para que haya una mejor distribución.

Asimismo demandan que se les distribuya agua con ayuda de pipas para que puedan llenar sus tanques, ya que los reciben siguen llegando y muchos pagaron el anticipado anual.