Padres de familia mantienen tomada primaria en Boca del Río por segundo día

Boca del Río, Ver.- Por segundo día consecutivo, un grupo de padres de familias de la escuela mantienen tomada la escuela primaria "Ford 47", ubicada en la colonia Manuel Nieto en Boca del Río, pero ahora para exigir la renuncia de la directora del plantel.

Se trata de otro grupo de quejosos que denunciaron a la directora de cometer presuntos desvíos de fondos, influyentismo, abuso de poder y manipulación de las actas constitucionales.

¿Por qué está tomada la primaria "Ford 47", ubicada en la colonia Manuel Nieto en Boca del Río?

De acuerdo a Rogelio Zarate Rendón, presidente de la Asociación de Padres de Familia de este plantel educativo, desde que tomó posesión le ha estado solicitado a la directiva, los estados de cuenta bancarios para conocer los movimientos de los recursos del plantel pero ha hecho caso omiso.

"En mi caso como presidente desde que entré a la asociación he solicitado el estado de cuenta bancario y ni siquiera son los estados de cuenta son las firmas mancomunadas en la cual para saber y conocer los movimientos que ha habido en la cuenta. Nosotros hemos sido muy transparentes en solicitarle eso para dar la claridad y transparencia a los padres de familia".

Indicó que ya hicieron llegar la situación a la delegación de la SEV en el Puerto y hasta las oficinas centrales de la SEV en la ciudad de Xalapa, sin embargo, siguen sin hacer algo al respecto.

Los quejosos piden además que hagan una auditoría de este ciclo escolar porque no ha transparentado el manejo del dinero de la institución educativa y el como presidente de la Asociación tiene la facultad para exigirlo.

Acusó que presuntamente la directora se ha encargado de bloquear todos los intentos a través de su sindicato, con el objetivo de que no se dé a conocer la situación por la que están pasando.

"Yo invito al sindicato de la maestra Margarita que me parece que es el SNTE, que se acerque a nosotros para llevar un diálogo, no en imposición como lo quieren hacer y con transparencia de cuentas, no estamos solicitando otra cosa más que transparencia de cuentas en favor de los padres de familia", exhortó.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia, afirmó que él fue elegido de manera unánime por todos los integrantes de la institución, sin embargo, supuestamente la directora ha buscado retirar su cargo, argumentando que su documentación oficial no era la correspondiente.

Cabe recordar que ayer miércoles, otro grupo de madres tomó la instalaciones de ese plantel, para exigir la renuncia de la supervisora de la zona escolar 141 por intentar entrometerse en el manejo y destino de los recursos del programa de Bienestar que fueron enviados para mejoras de la escuela y ahora otro grupo de padres hicieron lo mismo pero para pedir la destitución de la directora del plantel.