Con mosquitos y calor, así sufren los apagones en zona conurbada

Veracruz, Ver.- Con calor, lidiando con insectos nocturnos y con la preocupación de que sus aparatos electrodomésticos truenen y la comida se eche a perder, cientos de usuarios del servicio de energía eléctrica han pasado varias noches a consecuencia de los constantes apagones que se registran en la conurbación Veracruz-Boca del Río.

Aseguran que cada vez son más frecuentes y aunque algunos solo duran unos minutos, hay otros que se prolongan hasta por dos días. El último apagón se suscitó este domingo afectando a por lo menos cuatro municipios: Veracruz, Boca del Río, Alvarado y parte de Medellín de Bravo que se quedaron a oscuras por varias horas.

Te puede interesar: Apagones afectan a 10 negocios de Veracruz: Canaco

¿Cómo afecta a familias los apagones?

“Nos dicen que no fue en todo el municipio, fue en la zona de los fraccionamientos, justo cuando nos disponíamos a descansar se vino el apagón, aunque casi nos imaginábamos algo así porque la luz estaba inestable, logramos desconectar la tele por ejemplo y hasta que nos quedamos a oscuras peleando con los moscos”, manifiesta Concepción Jácome habitante del fraccionamiento Lagos de Puente Moreno en el municipio de Medellín.

Local Hasta las tapas de alcantarillas roban en la Sexta de Juárez

Una de las áreas mayormente afectadas es la zona norte donde los usuarios relatan que por la inestabilidad del servicio sus aparatos electrodomésticos se han dañado. “Estuvo fuerte el apagón y habrá que revisar todos los aparatos porque en uno de los apagones que hubo se nos fregó el refrigerador de la casa y ya no sirve (..) y no se puede dormir con este calor, refiere Lucia Abigaíl Valadez Anzures habitante de la colonia Astilleros.

En la zona de la Villa Rica los pobladores temen que sus aparatos electrodomésticos revienten debido a los apagones y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se haga responsable de la pérdida de los enseres.

“Nosotros alcanzamos a desconectar algunos aparatos pero el refrigerador hace un ruido feo me da miedo que se me vaya a descomponer porque ni es mío es de la empresa de refresco, yo no tengo dinero para pagarlo y no hay contra quien ir si se me llega a descomponer”, comenta la señora Delia González Galán.

Los usuarios han externado su repudió contra la actual administración federal debido a que justo en este gobierno los apagones han ido en incremento y cada vez son más las afectaciones no solo de aparatos sino que también se echa a perder la comida.

“No se si no tienen presupuesto o ya se lo robaron para dar mantenimiento a todas las instalaciones, en esta colonia son constante los apagones, hasta dos horas (..) esta cuarta transformación vale para dos cosas, para nada y para nada”, señala.

Lee más: Familias de La Úrsula viven con la promesa de tener luz eléctrica; la historia

Con el apagón de este domingo las redes sociales se desbordaron de reclamos contra la empresa CFE debido a que el problema se extendió afectando a cientos de usuarios.

Local Apagones en zona conurbada son por mantenimiento de CFE: Rocío Nahle

Según el presidente del Movimiento Renovador Democrático, Marco Antonio Moncayo Parra hasta el momento no se tiene un reporte oficial por parte de CFE de que fue lo que provocó el multi apagón. Asegura que son más de 200 colonias entre los tres municipios que se vieron afectados con este corte de energía.

Explica que según los reportes en algunas zonas el servicio fue inestable y en otras partes el apagón se prolongó por más de tres horas.

“Es que estamos hablando que toda la zona norte de Veracruz y el sur poniente hasta Paso del Toro, Alvarado, Boca del Río, nadie tenía luz, mejor hay que preguntarnos ¿Quién si tuvo? Además de que nos comentan que sigue inestable”, puntualizó.