Sistema de la Secretaría de Salud sí fue hackeado, asegura Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez confirmó que el sistema informático de la Secretaría de Salud de Veracruz fue hackeado, sin embargo, aseguró que el sistema ya se está atendiendo.

En conferencia de prensa, confirmó la preocupación del personal de la Secretaría de Salud de Veracruz que hizo pública el hackeo al servidor de la computadora de la unidad, advirtiendo que la situación ha causado serios problemas.

Trabajadores reportaron que el problema que se presentó después del 19 de mayo, cuando renunció al cargo como titular de la Secretaría, Roberto Ramos Alor, y entró a su relevo Gerardo Díaz Morales.

Te puede interesar: ¿Por qué celebra Anilú Ingram salida de Ramos Alor?; declara diputada



Local Deja el cargo Alor pero… ¿cuántos cambios más ha tenido el gabinete de Cuitláhuac?

Según los trabajadores, hasta el viernes 3 de junio del presente año, la Secretaría continuaba sin comunicación en el servidor de la computadora por “supuestos hackeos”, lo que generó graves daños a los Servicios de Salud de toda la entidad.

Al ser cuestionado por la denuncia pública, el mandatario confirmó que sí ocurrió y de inmediato detectaron el caso se tomaron cartas en el asunto.

“Si fue cierto, pero inmediatamente se atendió. Ese mismo día recibí la información y me dijeron que se estaba atendiendo y no había riesgo. Atacaron a los bancos centrales de otros países, acá también, pero acá se topan con pared en Veracruz, acá no hay corrupción”, expuso.