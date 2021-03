Hay más aceptación para la comunidad gay, dicen activistas

Orizaba, Ver.- Actualmente en materia laboral y de jurisprudencia hay mayor reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTTI, reconoció el activista Hugo Badillo, presidente de la ONG Todos Somos Positivos. Dijo que la lucha para lograrlo no ha sido fácil y requiere no solo trabajo legislativo, jurídico, sino reeducación.

En entrevista, durante la que habló a título personal, recordó que a él le tocó vivir una etapa en la que por su orientación sexual fue señalado, pues sufrió algún tipo de bullying.

“Discriminación no, porque nunca dejé que me pisotearan. Me hacían comentarios agresivos u ofensivos, pero aprendes a tomar las cosas de quien viene. Empecé a trabajar porque no tenemos la necesidad de aguantarnos por el simple hecho de ser como soy”, aseveró.

Otra de las razones por las que se involucró más en el activismo de la comunidad LGBTTTI de esta región del estado fue perder a muchos amigos en el sentido de poder expresarse. “Ellos no pudieron alzar la voz y en su honor yo presté mi voz a aquellas personas que no pudieran hacerlo”.

Para ello se preparó porque dijo no solo se trata de levantar la voz y decir “soy gay, levanto la voz porque tengo los conocimientos, porque es mi comunidad, porque tengo que luchar para estar a la par, pero sobre todo porque estoy consciente de que la Constitución dice que todos somos totalmente iguales”, resaltó.

Inicialmente formó parte del Colectivo Igualdad, luego de dos años y medio y tras la pérdida de varios amigos a consecuencia del VIH, formó la ONG Todos Somos Positivos, desde donde brinda apoyo a la comunidad y población en general que requiere información, atención, orientación y acompañamiento.

Se formó con el apoyo de mucha gente, se unió a su esfuerzo una compañía de danza, Zazhil, que lo acompaña en las actividades para motivar a la gente a que se realice una prueba de VIH, al tiempo que reparten preservativos. “Esa es reeducación, ese es el protocolo y programa de acción que Todos Somos Positivos está haciendo”, subrayó.

Al ser enfermero de profesión y desempeñarse en el sector salud, realiza periódicamente, con el apoyo de sus compañeros de trabajo (que lo acompañan en su día de descanso), "pruebatones" en diferentes municipios para detectar mediante la aplicación de pruebas rápidas, a personas con VIH.

En municipios como Orizaba imparte charlas a jóvenes de secundaria sobre salud reproductiva, VIH y enfermedades de transmisión sexual, además de que les imparte talleres de perspectiva de género.

Desde un foro virtual, En Boga TV, donde tiene un segmento “Partes Iguales”, se ha dado a la tarea de ayudar a personas que han tenido problemas cuando dijeron a su familia sobre su orientación y fueron discriminados. “Trabajamos con ellos con terapias de aceptación y muchos están en su casa y su familia los apoya”, dijo.

“Si no tienes una autoestima bien fundamentada te puede causar muchos conflictos tanto emocionales como familiares laborales y personales porque empiezas a dudar de ti mismo a tener miedo a ocultar muchas cosas y empezamos a vivir como comunidad lésbico-gay una doble moral”, resaltó.

En materia de Derechos Humanos, para lo que también se ha preparado, ha impartido cursos a la Policía Municipal, contribuyendo así en la sensibilización. Su trabajo no alcanza solo a la comunidad pues desde su trinchera ayuda a los Bomberos Metropolitanos, estilistas, ONG’s que trabajan para respaldar a otros sectores de la población e incluso a quienes lo pasan mal en esta pandemia.

Finalmente, insistió que, pese a todo ese trabajo y al que han realizado otros colectivos, hace falta reeducar a la población, sensibilizarla en el sentido de que quienes tienen una orientación sexual diferente también son seres humanos y por tanto tienen derechos que se les deben reconocer.