Diversa: Me corrieron por "ser muy evidente mi forma de ser"

Córdoba, Ver.- "Jofico" es un joven talentoso de la ciudad de Córdoba que cada día lucha por exigir sus derechos como persona igualitaria dentro de la comunidad LGBT+.

En lo personal para Junior Nieto, como es conocido en la sociedad artística que se desenvuelve, busca dar una aportación a la sociedad siendo esta una forma de que le respeten, “luego me molesto con mi misma comunidad porque pedimos respeto y no lo damos, entonces, como vamos a pedir algo que no damos, si hay grupos activistas que se paran y te dicen que exigen sin fin de cosas pero no me ofrecen a mi nada como sociedad en general”.

La vida le ha enseñado que si quieres respeto y exigir tus derechos debes de ser una persona que aporte algo a la sociedad y él, además de su arte, realiza labor altruista con un grupo de amigos quienes con información del Covid-19 y cubrebocas para regalar salen a las comunidades de la ciudad de Córdoba para orientar a las personas sobre esta problemática de salud.

“A las personas que están en una colonia de bajos recursos les llevamos información, datos cubrebocas, sanitización para sus colonias y espacios públicos, hacen labores altruistas”.

Señaló que actualmente hace falta humanizar, informar, educar y respetar a las personas que están en la comunidad LGBTTTIQ , sus sueños, metas y objetivos no son definidos por un género o preferencia sexual.

Él, al ser creador de arte en el cuerpo y rostro humano a base de pintura, ha tenido la experiencia de que en este sector las personas que pertenecen a la comunidad han encontrado la forma de expresarse pues se sienten libres, son ellos mismos, expresan su pensar, sentir, comodidades e incomodidades.

“En mi caso yo expreso que soy perteneciente a la comunidad LGBT, que estoy orgulloso de mí, orgulloso de lo que hago y eso no me ha limitado a hacer lo que me propongo”.

Junior Nieto es de profesión licenciado en Diseño Gráfico y en este ámbito diferente al arte si ha sentido la existencia de miedo por parte de las empresas al darle empleo a las personas que son de preferencias sexuales diferentes.

Mencionó que hay empresas que no son tolerantes a estas situaciones pero más allá de los lugares son las personas, “no se han dado la oportunidad de conocer los alcances que tenemos , somos seres humanos, pero desafortunadamente las personas que somos diferentes, aunque esté mal dicho, siempre seremos señaladas por ser distintos a los que no se está acostumbrado”.

Junior Nieto descubrió el talento nato del arte en su persona a los 18 años, originario de Cosoleacaque llegó a Córdoba a realizar sus sueños artísticos, donde tuvo la oportunidad de participar en dos concursos, tristemente el primero no calificó para más, sin embargo esto lo motivó a prepararse, tomar cursos y mejorar su técnica en Body Paint.

El mes pasado, Junior participó en un evento vía Instagram donde 182 maquillistas participaron, el primer filtro que eran los 16 seleccionados él fue el único mexicano en quedar, posteriormente se escogió un top 6 donde nuevamente siguió avanzando para luego ganar definitivamente el concurso.

Cabe destacar que este evento, pese a que fue en redes sociales se desarrolló en Colombia.

Foto: Cortesía | @JuniOrNieto

Contando en todo momento con el apoyo de sus padres, para estos fue difícil ver que su hijo 'saliera del closet', “al principio fue de dudas para ellos, mi papá lo asimilo, pero mi mamá no y así estuve un año, fui al psicólogo y todo fue un proceso largo y de mucha complicación en mi casa el tema no se podía tocar aunque mis padres sabían que yo era gay, hoy todo es diferente y están orgullos de mi”.

Sus metas y sueños se están viendo realizados poco a poco, ahora trabaja en un proyecto para poder enseñar este arte de pintura en el cuerpo a las generaciones futuras. Sus preferencias sexuales no definen el talento, la profesión y sus metas finales.