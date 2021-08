Hay prudencia en el regreso; pocos alumnos en aulas

Xalapa, Ver.- El tráfico en la ciudad no fue muy distinto el lunes 30 de agosto por el regreso a clases presenciales, pues varias escuelas primarias, secundarias y preparatorias permanecieron cerradas y las calles se observaron casi vacías.

La Escuela Primaria "Manuel de Boza" ubicada en Xalapeños Ilustres permaneció cerrada; la Escuela Primaria "Enrique C. Rébsamen" se vio sin alumnos y aunque estuvo abierta solo se observó a los conserjes; el Colegio de Preparatorio de Xalapa abrió sus puertas, pero la comunidad estudiantil no asistió.

Lo mismo sucedió en la escuela de bachilleres Constitución de 1917, donde no se observó a alumnos que decidieran regresar a las aulas y estuvo cerrada, esto se repitió en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez".

La Escuela Secundaria Técnica Industrial número 3 fue de las excepciones, llegaron desde temprana hora alumnos y sus padres, todos con sus cubrebocas, para el retorno a las aulas. Fue en este plantel donde se hizo el evento oficial por parte de las autoridades estatales.

Antes de las 7 de la mañana, hora de entrada, personal del plantel, les ponían gel antibacterial antes de ingresar y les insistían constantemente en guardar la "sana distancia".

Se hicieron dos filas, una de los padres de familia y otra de los alumnos. En el piso fueron pintadas unas huellas color amarillo que servían de guía para evitar aglomeraciones.

Pocos se observaron con caretas, pero el cubrebocas fue obligatorio, casi todos los alumnos fueron acompañados por sus padres a quienes les pedían no interrumpir la fila de jóvenes y no aglomerarse.

El acuerdo en esta escuela fue que serían 14 alumnos por grupo los que asistirían de manera voluntaria por semana, en primer momento del 30 al 3 de agosto, y los días posteriores, los siguientes 14.

Antonio Córdoba es padre de dos menores, uno de 13 años y otro de 6 y dijo ser de los pocos en están de acuerdo con el regreso a clases presenciales al asegurar que tomarlas en línea no es lo mismo.

Señaló que con vitaminas reforzaron el sistema inmunológico de sus hijos y aunque a la mejor no le permitieron regresar a la Escuela Primaria Úrsulo Galván, este fue el primer día de clases en la Secundaria Técnica 3 a la que su hijo sí asistió.

"Las medidas de seguridad fueron las recomendadas, gel, cubrebocas y previamente hubo un refuerzo para su sistema inmunológico, yo creo que todo mundo estamos haciendo lo mismo, ya después las recomendaciones que hace la misma escuela, que recomendó traer su gel y cubrebocas".

Recordó que serán 14 niños los que asistan la primera semana, posteriormente el resto de alumnos y será únicamente una semana por mes de manera presencial y después las clases serán por línea.

Tiene otro hijo que pasó a primero de primaria en la Escuela Úrsulo Galván, aunque tenían todo la disposición de enviar a su menor, la maestra les pidió que no asistiera.

"Nosotros les dijimos que sí estábamos de acuerdo y nos llamó a los 2 minutos que por qué tomábamos esa decisión, nuestro hijo antes estuvo en un prescolar particular y en realidad en esta pandemia nunca dejó de asistir porque nosotros trabajamos y para nosotros es imposible tenerlo en casa, pero nos dijeron que la escuela no regresa a laborar con clases presenciales, los maestros sí, pero los niños no".

La Escuela Secundaria Técnica Industrial 97 de la colonia Infonavit Sumidero también abrió sus puertas, pero las clases presenciales serán de grupo de día, hoy le correspondió al primer grado.

Uno de los padres que asistió a dejar a su hija Ricardo Luna también consideró que lo ideal es el regreso presencial, pues en su caso no tiene acceso a internet por el costo que ello implica.

Dijo también que la calificación para su hija mientras tenía clases virtuales fue injusta y que los maestros se las impartían hasta a las 8 de la noche.

Con filtros sanitarios en la entrada del plantel

Boca Del Río, Ver.- Bajo protocolos sanitarios como el uso de tapetes, aplicación de gel y la sana distancia el lunes escuelas como la primaria Jesús Reyes Heroles ubicada en el municipio de Boca del Río regresaron a su educación presencial en un 50 por ciento de su capacidad por cada aula.

El regreso será escalonado ya que un día se presentará parte de la plantilla escolar y al día siguiente el otro y también habría días que la educación se impartirá en línea.

A su llegada al plantel los menores portaban su cubrebocas y en las aulas fueron sentados separados uno de otro para disminuir los riesgos de contagios.

Aunque algunos salones sí llenaron el aforo permitido hubo otros en que solo había un niño y otro salón más donde no llegó ningún menor por lo que la maestra daría su clase en línea.

“Los niños van a pasar por tres filtros, el primero en casa, el segundo se dio entrando al plantel y el tercero entrando a su salón clases, hicimos una encuesta y aunque hay un 70 por ciento de resistencia tenemos la promesa de que llegarían 100 menores de 480 que es la plantilla”, indicó el director del plantel, Rubén Zapata Cruz.

Mencionó que durante el periodo de pandemia la escuela fue vandalizada aunque no se robaron nada.

Clases presenciales demuestran vocación de docentes: SEP

Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, mencionó que en escuelas de las 32 entidades del país iniciaron las clases presenciales, por lo que reconoció la vocación de los docentes que este día regresaron a las aulas.

Al inaugurar el ciclo escolar 2021-2022, desde la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 3 en Xalapa, donde estuvo acompañada por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, indicó que se está cumpliendo con la labor de enseñar y brindar a los alumnos las herramientas para la formación de su futuro.

“Como maestra estoy muy contenta, muy agradecida con los compañeros maestros quienes han manifestado esa vocación y sobre todo con los padres de familia”, dijo.

Refirió que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha establecido las acciones necesarias para que la educación en Veracruz avance.

“Quiero decirle Presidente que el Gobernador ha dado muestra del trabajo e interés que tiene para la educación, ha estado presente en las escuelas trabajando codo a codo con los padres de familia, con el Secretario de Educación de Veracruz”, mencionó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante un enlace que se realizó desde la escuela.

Al respecto, el Gobernador señaló que se está apoyando con todas las herramientas que se tienen para que el regreso a clases presenciales sea lo más seguro posible.

“Para nosotros es muy importante el trabajo con la niñez, con la juventud porque sabemos que estamos construyendo el bienestar y el futuro para sus familias”, expuso.

Regreso a las aulas era inaplazable: Gobernador

Xalapa, Ver.- El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que el regreso a clases presenciales era inaplazable porque de lo contrario se hubiera generado un daño irreparable a la educación de los menores y jóvenes.

Al inaugurar el inicio del ciclo escolar 2021-2022 desde la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 3 en Xalapa, donde estuvo acompañado por la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, indicó que se confía en las acciones que realicen los docentes por otorgar las mejores condiciones educativas a los alumnos de todos los niveles.

“Quiero hablar a la comunidad educativa de manera clara, si no regresábamos a clases, el daño en la formación de la niñez y la juventud hubiera sido probablemente irreparable, estamos construyendo hacia el futuro, buscando la manera de que la educación sea determinante en beneficio de las familias, incluso se aquellas que más lo necesitan, lamentablemente por la pandemia, por adaptarnos a una circunstancia mayor donde estaba en juego nuestra salud se tuvo que recurrir a una modalidad de educación que ahora tiene que modificarse”, dijo.

Señaló que existe la vacuna y formas “conocidas por la sociedad” para enfrentar la pandemia, por lo que sí se puede regresar de forma segura y cuidada a las aulas.

“Es una nueva forma que implica retos para todos, tenemos que impulsar la educación en nuevas condiciones, pero esto ya lo sabemos bien quienes nos dedicamos a la educación, sabemos que tenemos que enfrentar circunstancias adversas para lograr la enseñanza-aprendizaje en nuestros educandos”, expuso.

Refirió que los docentes han estudiado alternativas didácticas para superar retos, motivo por el que buscan que el desarrollo infantil sea un logro.

Manifestó que por más de 30 años se aplicó una educación equivocada en Veracruz, la cual fue superada por los docentes.

Aseveró que se están cuidando las medidas sanitarias y se buscan las mejores estrategias, “esto nos va a llevar un tiempo de adaptación, probablemente, pero no podíamos dejar de ver y evaluar cómo estaban aprendiendo algunos niños, niñas y jóvenes dentro de sus casas, no podemos cerrar los ojos al daño que se les estaba provocando fuera de las aulas, fuera del ambiente escolar, sobre todo a la niñez que más necesita de la escuela”.

“Lamentablemente la pandemia trajo también injusticias, el niño que menos recursos tenía en su casa para adaptarse a la educación a distancia era el niño que más necesita de la escuela para superar su pobreza y eso no lo podemos dejar de ver, no podemos permitir un sistema educativo injusto que sólo privilegia el conocimiento para la élite que tiene y tuvo en estas circunstancias de educación a distancia las mejores condiciones para aprender, tenía internet, la televisión, electricidad, unos padres con tiempo para ayudarlo a aprender, esto no era lo mismo en la zona rural”, expresó.

Recordó que se hizo el esfuerzo por acercar materiales educativos y cuadernillos de trabajo, pero durante la evaluación de los aprendizajes los resultados no fueron favorables.

“Estábamos cometiendo una injusticia y es momento de revertirla, por eso también era inaplazable este regreso a las escuelas, sé que los maestros y maestras van a tomar el reto de resarcir el daño que se estaba cometiendo con nuestra niñez más abandonada, van a valorar cómo fue el aprendizaje”, manifestó.

